Oroscopo Gemelli | ottobre | bene l' amore | recupero per gli affari

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019)in arrivo anche per il segno dei. Quali saranno le previsioni riguardanti questo periodo autunnale su, lavoro e salute del terzo segno zodiacale? Di seguito, l', con anche suggerimenti per affrontareil periodo in arrivo. La prima parte di settembre è stata complessa da organizzare, non sono mancati dei disagi a livello professionale. Grande tensione si è avvertita anche in, dove sono nate discussioni soprattutto a livello familiare. È stato necessario avere coraggio, per portare avanti delle relazioni difficili. In campo salutare, il mese si è concluso in modo positivo, con l'arrivo dic'è stato un momento di ripresa, grazie anche al Sole attivo nel segno. In questo mese di, Marte sarà in aspetto favorevole e quindi potrete vivere dei buoni momenti sentimentali. Vivrete bei giorni di passione, soprattutto ora che avete bisogno di ...

