OnePlus 7 Pro in offerta a 589 Euro ma ancora per poco tempo

Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4 - Redmi 6 Pro - OnePlus 5 e 5T - LG V30 e Galaxy Tab S5e : Se utilizzate un dispositivo relativamente datato potete optare per le ROM personalizzate basate su Android 10 che hanno iniziato a comparire in tutti i forum di XDA. Gli ultimi dispositivi che ricevono aggiornamenti non ufficiali di Android 10 includono Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Samsung Galaxy Tab S5e. L'articolo Gli sviluppatori portano Android 10 su Redmi Note 4, Redmi 6 Pro, OnePlus 5 e 5T, LG V30 e Galaxy ...

Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno : Il team di OnePlus ha confermato che anche su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà l'aggiornamento ad Android 10. Scopriamo insieme quando L'articolo Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno proviene da TuttoAndroid.

Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro non mostrano più l'opzione per la navigazione con due tasti su Android 10? Nessun problema, ecco Come farla riapparire tramite ADB. L'articolo Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Ricevono Android 10 i OnePlus 7 e 7 Pro : elenco novità dell’aggiornamento : Hanno ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10 in versione stabile i OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, chiaramente basato su OxygenOS 10.0. La comunicazione è arrivata direttamente dal forum ufficiale di OnePlus, quindi non la si può contestare. Cambia il design dell'UI (com'era prevedibile), ed anche i permessi avanzati relativi alla localizzazione (risvolto molto utile per la salvaguardia della privacy, sempre più a rischio al giorno ...

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10.0 : Dopo il rilascio della seconda OpenBeta per OnePlus 7/7Pro, il produttore cinese rilascia la prima versione stabile per i due flagship. L'articolo OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10.0 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione : Grazie a OnLeaks possiamo dare un primo sguardo ai render ufficiali di OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la seconda Beta di OxygenOS basata su Android 10: sono quasi una decina i problemi risolti. L'articolo La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Data di presentazione dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : video teaser introduttivo : Vi avevamo dato uno speciale assaggio di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, che differiranno tra loro giusto per qualche dettaglio, senza presentare stacchi netti, così come invece era successo con i dispositivi di attuale generazione. Come ribadito dal portale 'compareraja.in', si tratta di terminali praticamente identici, fatta eccezione dello schermo, del taglio più piccolo di storage, della ...

OnePlus 7T e 7T Pro ora hanno una data di presentazione : Il noto OnLeaks ha svelato le specifiche tecniche complete e la data di presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro ora hanno una data di presentazione proviene da TuttoAndroid.

Al gran completo le specifiche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : primissime indiscrezioni : Il portale 'compareraja.in' ci ha fornito in anteprima molte delle specifiche tecniche di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, i due prossimi top di gamma della nota azienda cinese. Tenete presente che si tratta ancora di indiscrezioni, anche se la fonte è autorevole ed i dettagli forniti ci sono sembrati comunque plausibili (qualcuno di più, qualcuno di meno, ma pur sempre vicini a quella che dovrebbe essere la realtà dei fatti). Partiamo dal modello ...

Ormai sappiamo tutto di OnePlus 7T e 7T Pro : ecco le specifiche tecniche complete e la data di lancio : Il noto OnLeaks ha svelato le specifiche tecniche complete e la data di presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L'articolo Ormai sappiamo tutto di OnePlus 7T e 7T Pro: ecco le specifiche tecniche complete e la data di lancio proviene da tuttoAndroid.

OnePlus 7T e 7T Pro avranno un design diverso secondo queste immagini : OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro potrebbero avere una configurazione diversa delle fotocamere e di conseguenza un design posteriore differente in base a queste immagini, che ritrarrebbero alcune cover. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro avranno un design diverso secondo queste immagini proviene da TuttoAndroid.

OnePlus promuoverà Custom ROM per i dispositivi più vecchi e migliorerà la gestione della RAM : OnePlus dimostra la propria attenzione verso i propri utenti annunciando una serie di iniziative legate a Custom ROM, sorgenti del kernel e molto altro. L'articolo OnePlus promuoverà Custom ROM per i dispositivi più vecchi e migliorerà la gestione della RAM proviene da TuttoAndroid.

OnePlus chiarisce : Horizon Light sarà disponibile sul solo OnePlus 7 Pro : Horizon Light è presente su tutte le OxygenOS Open Beta rilasciate finora, ma una volta attivata funziona sul solo OnePlus 7 Pro L'articolo OnePlus chiarisce: Horizon Light sarà disponibile sul solo OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.