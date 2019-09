Nuova Iva | rincari e sconti per chi usa bancomat e carte Freno su Quota 100 In Italia

Manovra - Nuova Iva e freno su quota 100 Meno tasse per chi usa carte di credito In Italia tanti Pos - ma si paga in contanti : In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

Mini Cooper – La Nuova SE è arrivata a Milano con un circuito elettrizzante [GALLERY] : La Nuova Mini Cooper SE e` arrivata nella citta` di Milano con un circuito elettrizzante: 25 e 26 settembre Piazza XXV Aprile Una pista e` comparsa improvvisamente questa mattina a Milano in Piazza XXV Aprile, animata da alcune Mini Full Electric che sfrecceranno per due giorni, dando una scossa alla citta`. Questa mattina al risveglio gli abitanti di Milano hanno trovato una elettrizzante sorpresa: in Piazza XXV Aprile un tracciato, ...

Arriva la Nuova influenza e sarà micidiale : “Si prevedono 14 milioni di contagiati”. Ecco come sarà e come prevenirla : Non sarà come tutti gli altri anni, questa volta colpirà più duro. L’allarme Arriva da chi di queste cose s’intende molto bene. È Maria Triassi del del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università Federico II di Napoli a raccontare ad adnkronos le caratteristiche della prossima ondata influenzale: “Anche se si prevede un numero inferiore di contagi rispetto allo scorso anno, è molto probabile che i virus saranno ben più ostici quanto a ...

Maserati - La "Levantina" sarà prodotta a Cassino - nel 2020 una Nuova sportiva : La Maserati ha ufficialmente svelato i dettagli del programma produttivo inserito nel nuovo piano industriale per il 2020-2023, annunciato dai vertici del gruppo FCA in occasione della conference call sui risultati del secondo trimestre. Le molte indiscrezioni circolate finora sul fronte dei prodotti hanno ora trovato conferma: un esempio è lallocazione alla fabbrica di Cassino della nuova Suv compatta, un modello finora noto come ...

Euphoria - sesso e droga (in continuazione) nella Nuova serie di Sky – LA CLIP ESCLUSIVA : sesso, droga e… ancora sesso e droga, sesso e droga. Non se ne esce facilmente dal loop autodistruttivo, allucinato e pruriginoso che propone Euphoria, la nuova serie Hbo che Sky propone dal 26 al 29 settembre in seconda serata su Sky Atlantic e Now Tv. La generazione Z scandagliata fin nelle recondite cavità del corpo umano (il primo episodio inizia con una specie di soggettiva neonato da dentro l’utero mentre avviene il parto), riesumata ...

Audi RS Q3 - 400 CV per la Nuova Suv sportiva : A spingere la nuova Audi RS Q3 c'è un cinque cilindri turbo, e non poteva essere altrimenti. D'altronde, questo cuore un frazionamento al quale il Marchio dei Quattro anelli è molto legato ha pur sempre vinto per nove volte di seguito il premio Engine of the year. Ma sul fuoco c'è ben altro, perché stavolta c'è anche un'Audi RS Q3 Sportback. Una prima succosa, attesa in concessionaria nei primi mesi del 2020. Ricorda le coupé. Le differenze? ...

Chi è Vandana Shiva - Nuova consulente del ministero dell’Istruzione : Vandana Shiva, in primo piano, ad un evento in California (foto: Rachel Murray/Getty Images for GLOBAL GREEN USA) Il neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato di aver dato vita a un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile di cui faranno parte, tra gli altri gli economisti Enrico Giovannini e Jeffrey Sachs e l’attivista indiana Vandana Shiva. La presenza di quest’ultima, soprattutto, sta facendo ...

Whatsapp - è arrivata una Nuova funzione : ecco quale e come funziona : Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato di Whatsapp su Facebook Story

Massimo Bossetti - finto consulente entra in carcere sotto nome : gli detta la Nuova linea difensiva : Un caso clamoroso, impensabile, ma incredibilmente vero. Un uomo è riuscito a introdursi nel carcere di Bollate e ad avere un colloquio con Massimo Bossetti spacciandosi per consulente informatico della Procura. Un fatto gravissimo, riportato da Il Giornale di Brescia. L'uomo misterioso avrebbe prop

Temptation Island Vip - Anticipazioni Quarta Puntata! Arriva Una Nuova Coppia! : La Quarta puntata di Temptation Island Vip sarà ricca di emozioni e colpa di scena, ormai le coppie rimaste sull’isola delle tentazioni sono giunte a metà percorso e sono pronte alla resa dei conti. Una coppia chiederà il falò di confronto immediato mentre una Nuova coppia sbarcherà sull’isola. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata di Temptation Island Vip. Le coppie a Temptation Island Vip sono già giunte a metà percorso e nel ...

Emicrania - arriva una Nuova cura disponibile in ospedale : Nove milioni di malati cronici, la maggior parte dei quali di sesso femminile: ecco i numeri dell’Emicrania in Italia. La situazione di questi pazienti, che possono soffrire di un forte disagio psicologico per via della loro patologia, potrebbe presto cambiare grazie a una nuova cura già disponibile negli ospedali del nostro Paese. La novità in questione è stata annunciata dal Dottor Paolo Martelletti, Direttore del Centro Regionale per le ...

Su YouTube Music arriva la Nuova playlist Discover Mix : Il team di YouTube Music ha rilasciato una nuova playlist chiamata Discover Mix e dedicata agli utenti che desiderano conoscere nuovi brani e artisti L'articolo Su YouTube Music arriva la nuova playlist Discover Mix proviene da TuttoAndroid.

Ama le persone - non le etichette : la Nuova campagna inclusiva di OVS (FOTO) : 'Love people. Not labels.' è la campagna pubblicitaria che il brand di moda dedica alla stagione 2019/20. "Dopo il periodo...

Steam : in beta arriva la Nuova UI : Il restyle grafico del client Steam è ormai completo e sono vari gli utenti che stanno vedendo la versione beta del nuovo client per PC. Steam UI In passato abbiamo visto alcune immagini in anteprima della nuova UI di Steam. Le immagini mostravano il nuovo stile della libreria giochi, gli amici che li stanno giocando e i relativi gruppi dedicati. Nel giugno di quest’anno, Steam, ha rilasciato un comunicato ufficiale con l’annuncio della ...