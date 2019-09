Nuova finestra per la beta EMUI 10 sui Huawei P30 | c’è tempo fino al 30 settembre

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 29 settembre 2019) I possessori diP30 e P30 Pro sono avvisati: la10 disponibile per il loro device di punta dovrebbe essere riaperta per coloro che, alla prima fase di inizio, non sono riusciti a rientrare nel gruppo ristretto di tester del nuovissimo aggiornamento. In effetti è in corso e a dire la verità si sta quasi pure per concludere, unafase di registrazione al programma sperimentale del pacchetto software. Il sito Androidnewspro non lascia spazio a dubbi: tutti coloro che non sono riuscitira a rientrare nel programma10 per il loroP30, hanno ora la possibilità di ritentare la richiesta di partecipazione attraverso i consueti canali ufficiali. La possibilità sarà tuttaviaranea e scadrà tra una manciata di ore. In effetti soloa domani 30, un secondo prima dello scoccare della mezzanotte e dunquealle 23:59, ...

