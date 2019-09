Non dimenticare il passato e affrontare il futuro Messina ricorda

Le 10 cose di Napoli-Brescia che Non possiamo dimenticare : Le dieci scene di Napoli-Brescia che non potremo dimenticare. Uno. Balotelli e sua figlia. L’ingresso in campo delle squadre è particolarmente toccante per gli uomini e le donne di buona volontà. Nello stadio dove per una sostituzione scoppiò in lacrime, facendo parlare a sproposito di cori razzisti, Mario ritorna con sua figlia in braccio. Allora provò a segnare per dedicarle un gol, stavolta segna sotto i suoi occhi. Esiste in giro un ...

Le 10 cose di Napoli-Cagliari che Non potremo dimenticare : Anche in una serata che in realtà non vorremmo ricordare, spuntano (almeno) dieci cose che non riusciremo a dimenticare. Ecco quelle di Napoli-Cagliari. Il prato del San Paolo. Un deserto gibboso pieno di ciuffi fuori posizione come un difensore centrale su un cross da sinistra. Non era così malridotto da anni. Senza neppure che siano venuti i Rolling Stones. O i lavori di ristrutturazione prevedevano un peggioramento dell’erba oppure questo è ...

Lory Del Santo in lacrime per il figlio morto : Non posso dimenticare : L'attrice e showgirl è stata intervistata presso gli studi di Mattino 5 in data 13 settembre 2019, Lory è tornata a parlare del suicidio di Loren. Lory Del Santo è stata ospite della puntata di Mattino 5 andata in onda venerdì 13 settembre 2019. Ad un anno dalla morte del figlio Loren, suicidatosi nel 2018 a soli 19 anni, la showgirl ha dichiarato: “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Mentre Lory ...

Lory Del Santo in lacrime ricorda il figlio : “Non c’è mai niente davvero alle spalle - Non possiamo dimenticare” : “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Così Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista a “Mattino Cinque”, a un anno dalla morte del figlio Loren, suicida a 19 anni. E mentre parla della sua esperienza non riesce a trattenere la commozione e le lacrime: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque ...

Mamma Margherita : «Per Non dimenticare mia figlia Nadia (Toffa)» : Addio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli ...

11 Settembre : oggi l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle - appelli a “Non dimenticare mai” : oggi, 11 Settembre, è il giorno di commemorazioni, cerimonie e appelli a “non dimenticare mai“: si attende come sempre grande partecipazione a Ground Zero, mentre il presidente Trump dovrebbe presenziare ad un evento al Pentagono. Il vicepresidente Mike Pence raggiungerà invece il terzo sito di attacco in Pennsylvania. Le cerimonie per l’anniversario ricorderanno le quasi 3000 persone morte quando gli aerei dirottati si ...

SCUOLA/ Dai docenti al merito - i punti che Fioramonti Non può dimenticare : Dalla formazione professionale ai precari, dal merito all'alternanza: tutti nodi principali sul tavolo del nuovo ministro dell'Istruzione, Fioramonti

“Stare con il M5s Non ci farà dimenticare chi è Appendino” : Roma. “Ottimisti e cauti”, dice il capogruppo del Pd di Torino Stefano Lo Russo al Foglio. “Anzi, molto cauti”, precisa subito. “Anche perché i grillini al governo li conosciamo”. Torino è pur sempre la città di Chiara Appendino, che è riuscita a piazzare al governo un suo assessore, Paola Pisano, n

Caso Roberta Martucci - a 20 anni dalla scomparsa una fiaccolata per Non dimenticare : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul Caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del Caso: ...