Nick Carter e l' ordine restrittivo contro il fratello Aaron | che ha minacciato la moglie

Aaron Carter accusa il fratello Nick e la sorella : "Hanno abusato di me" : Continua la faida tra i fratelli Carter: dopo l'ordine di restrizione richiesto da Nick (ex Backstreet Boys) nei confronti di Aaron per averne minacciato di morte la moglie incinta al settimo mese, adesso è il fratello minore ad accusare Nick e la sorella Leslie (morta nel 2012) di aver abusato di lui tra i 10 e i 13 anni.Oltre all'ordine restrittivo, Nick Carter avrebbe cercato anche di far internare il fratello, che ha ammesso da poco tempo ...

Aaron Carter contro la sorella morta e il fratello Nick : “Lei mi ha stuprato dai 10 ai 13 anni - lui per tutta la vita” : C’è un nuovo capitolo nella saga familiare dei Carter. Dopo l’ordine di restrizione chiesto e ottenuto dall’ex leader dei Backstreet Boys Nick nei confronti del fratello minore Aaron, ora è quest’ultimo a lanciare nuove pesanti accuse nei confronti suoi e della sorella Leslie, morta nel 2012. Ma non solo. “Mia sorella mi ha violentato dall’età di 10 anni fino ai 13 quando non stava assumendo i suoi farmaci e ...

"Voleva uccidere mia moglie e mio figlio". Nick Carter chiede un'ordinanza restrittiva per il fratello Aaron : Nick Carter ha chiesto un’ordinanza restrittiva nei confronti del fratello Aaron, provvedimento che gli è stato poi concesso dal tribunale. È stato lo stesso cantante dei Backstreet Boys a spiegare in un post su Twitter le motivazioni che l’hanno portato alla decisione. “Dopo un’attenta riflessione, io e mia sorella Angel non abbiamo potuto fare altro che chiedere un’ordinanza restrittiva nei ...

Nick Carter dei Backstreet Boys chiede e ottiene un ordine restrittivo nei confronti del fratello Aaron : “Ha minacciato di uccidere mia moglie incinta e il bambino” : Il leader dei Backstreet Boys, Nick Carter, ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del fratello minore Aaron, che ha recentemente rivelato di “soffrire di sdoppiamento della personalità, schizofrenia, attacchi di ansia acuta, tutte malattie maniaco-depressive”, perché – dice – ha minacciato di “uccidere mia moglie incinta e il nascituro”. È stato lo stesso Nick Carter a rivelarlo su Twitter: ...

