Nice To Meet Ya è il nuovo singolo di Niall Horan dal 4 ottobre

(Di domenica 29 settembre 2019) Finalmente ufficiale ildi, in uscita il 4. L'ex One Direction è ora pronto a tornare in radio con una novità che ha voluto intitolareToYa. Il giovane artista torna dopo una lunga pausa dalla musica e con unlavoro che farà seguire a Flicker, che ha rilasciato nel 2017 e per il quale starebbe preparando il suo seguito naturale sulla lunga distanza. L'annuncio arriva direttamente dai canali social dell'artista che ha anche voluto rivelare la cover che ha pensato per il lancio delche sarà distribuito a cominciare dal 4. Sembra quindi ancora molto lontana la possibilità di una reunion dei One Direction, della quale si continua a parlare con molta insistenza. L'impossibilità di dare una nuova forma al gruppo arriva talvolta da un lato, talvolta dall'altro, ma nessuno dei componenti si è mai preso la ...

