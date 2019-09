NBA – Spoelstra-Miami Heat | una storia senza fine | rinnovato il contratto del coach fino

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019)rinnova con i: sarà allenatore della squadra delle Floridaalla stagione 2024/25 Lad’amore tra Erike inon è destinata a terminare: ildella squadra della Florida, in panchina dal 2008, hail suoal termine della stagione 2024/25, come annunciato da Espn., con le sue 17 (dopo la stagione 2024/25) stagioni da capo allenatore degli, è secondo solo a Gregg Popovich per la lunghezza di attività con la stessa franchigia.L'articolo NBA –, unaildelalla stagione 2024/25 SPORTFAIR.

