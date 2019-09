NBA – LeBron James punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | “deluso per l’eliminazione

Basket : le star NBA degli Stati Uniti vogliono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Da Curry a Davis - tanti desideri. E LeBron James… : Dopo il flop annunciato della spedizione degli Stati Uniti ai Mondiali di Cina 2019, si stanno moltiplicando le dichiarazioni d’intenti di numerose star NBA in relazione alla disputa delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la maglia di Team USA. Un atteggiamento, se vogliamo, diametralmente opposto a quello che s’è visto per la rassegna iridata, per la quale c’è stato un fuggi fuggi piuttosto evidente che ha creato problemi fatali a ...

NBA - LeBron James e Anthony Davis in coro : “vogliamo riportare i Lakers nel posto in cui meritano” : I due giocatori dei Lakers hanno parlato della stagione che sta per cominciare, sottolineando di voler riportare in alto la propria franchigia Sono passati tredici anni prima che LeBron James guardasse da spettatore i playoff NBA, una sensazione strana che il Prescelto non ha nessuna voglia di riprovare. Questa dovrà essere la stagione del riscatto sia per lui che per i Los Angeles Lakers, che hanno inserito anche Anthony Davis nel proprio ...

NBA – Lakers - LeBron James playmaker? L’ammissione di Frank Vogel : “ho visto le partite di Miami. Giocherà…” : Frank Vogel fa il punto sui nuovi Lakers: squadra in forma e concentrata sulla prossima stagione. LeBron James potrà giocare anche da playmaker Il countdown per la nuova stagione NBA procede spedito e c’è tanta attesa per vedere dal vivo i ‘nuovi’ roster delle franchigie dopo la free agency estiva e gli ultimi scambi. AFP/LaPresse I Los Angeles Lakers sono una squadra sulla quale vengono riposte importanti aspettative, ...

NBA - Zion Williamson-mania : "Il nuovo Lebron James" - un contratto mai visto : Zion Williamson è il nuovo fenomeno della Nba senza ancora aver mai disputato una partita (scelto, senza alcuna sorpresa, come prima scelta assoluta dai New Orleans Pelicans). Il paragone con Lebron James è quasi scontato: a 19 anni il nuovo campione, corteggiato dopo una sola grandissima stagione a

NBA – LeBron James - che sfortuna : ‘Taco Tuesday’ non sarà un marchio registrato : L’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di LeBron James di rendere ‘Taco Tuesday’ un marchio registrato Taco Tuesday! Ammettetelo, vi siete immaginati anche voi la voce di LeBron James che urla una frase che, nelle ultime settimane, è diventata alquanto iconica. Il cestista dei Lakers l’ha fatta diventare un vero e proprio tormentone social, coinvolgendo amici, familiari e anche Anthony Davis nelle sue pazze ...

NBA – Anthony Davis pazzo dei Lakers : “titolo o sarà fallimento. LeBron? Lo aiuto a vincere e magari rinnovo al ribasso” : Anthony Davis pazzo dei Los Angeles Lakers. Il centro giallo-viola vuole aiutare LeBron James a vincere un nuovo anello e, per far restare la franchigia competitiva, apre alla possibilità di rinnovo al ribasso Prima di iniziare la nuova stagione va chiarita una cosa: Anthony Davis è carico. Il nuovo centro dei Los Angeles Lakers non vede l’ora di far coppia con LeBron James per puntare al primo anello della sua carriera: obiettivo ...

NBA – Dwyane Wade dà la sua benedizione : “LeBron e Davis fortissimi. AD può diventare il migliore al mondo” : Dwyane Wade dà la sua benedizione alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers: secondo ‘Flash’, LeBron James ed Anthony Davis faranno faville “Non c’è bisogno che LeBron e Anthony Davis diventino i nuovi Wade e James: sono già abbastanza bravi così”. Con queste parole Dwyane Wade dà la sua ‘benedizione’ alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers formata dal miglior amico LeBron James, e dalla sua nuova spalla, ruolo che è ...