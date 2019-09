Napoli | vittoria e sofferenza | Mertens-Manolas | Brescia ko Torna al gol Mario Balotelli

Napoli - chiuso il parcheggio dell'amore al Parco San Paolo : «È la vittoria dei cittadini» : Il parcheggio dell?amore al Parco San Paolo ha le ore contate. Dopo le proteste e le richieste d?intervento dei cittadini, l?area di sosta tra il liceo Labriola e la chiesa di San...

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave ciclista : Un ciclista è stato tamponato da un' auto poco prima delle 14 nella Galleria Vittoria, a Napoli. L' uomo è stato trasportato all'ospedale...

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave motociclista : Napoli, la Galleria della Vittoria è chiusa nei due sensi da circa un quarto d'ora per un grave incidente stradale. Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi...

Moggi : “Contro il Liverpool il Napoli ha dato spettacolo. Ha voluto fortemente la vittoria” : Nella sua consueta rubrica su Libero, Luciano Moggi parla delle italiane impegnate in Champions. L’inizio è stato stentato per tutte, scrive, tranne per il Napoli, che definisce “ottimo” nella vittoria contro il Liverpool campione d’Europa. Il Napoli “ha dato spettacolo”, scrive, “ha voluto fortemente la vittoria” e l’ha ottenuta con i gol di Mertens e Llorente. “Una prova di forza e ...

Ranking Napoli - la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi [FOTO] : Ranking Napoli, la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi del Calcio europeo. E ora il club di De Laurentiis mette nel mirino l’altra italiana davanti Ranking Napoli, la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi, con 6mila punti che fanno la differenza. Il club partenopeo comincia nek migliore dei modi la stagione europea con una vittoria importante contro i campioni in carica. vittoria che vale agli ...

Napoli - l’ex allenatore azzurro Reja è fiducioso : “Vittoria meritata - lo scudetto è possibile” : “Il Napoli è l’unica squadra in Champions insieme allo Slavia Praga ad essermi piaciuto. Gioca un calcio armonico, ha acquisito consapevolezza rispetto allo scorso anno e ha meritato di vincere contro il Liverpool”.Queste le parole di Edy Reja, ex allenatore dei partenopei e commissario tecnico dell’Albania ai microfoni di Radio Marte. Reja analizza anche la prestazione dei singoli: “Lozano devo ancora vederlo ...

Libero : al Napoli non serve la partita perfetta per battere il Liverpool. Vittoria voluta : Su Libero Claudio Savelli mette a confronto la prestazione dell’Inter contro lo Slavia Praga e quella del Napoli contro il Liverpool. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la partita di Champions come se avesse già vinto prima di giocarla. L’esatto opposto di quanto vuole il tecnico e soprattutto di quello che l’Inter può permettersi alla luce dell’impegno di sabato, il derby. “L’Inter deve andare sempre a ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti commenta la vittoria : il tecnico svela cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret : “Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel ...

Napoli-Liverpool - Mertens : “Vittoria importante - abbiamo dato tutto. Non ci fermiamo” : “Oggi era importante, abbiamo dato tutto e quando prendi tre punti così ti fanno bene”. Così Dries Mertens, attaccante del Napoli, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “La vittoria non vuol dire niente se non continuiamo così, anche il Salisburgo è forte. Ha vinto 6-2 e lo scorso anno abbiamo perso in Austria. Quindi dobbiamo far bene anche nella prossima partita”, ha ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la giocata di Insigne o Mertens per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Il Napoli ha ora superato il LIVErpool come numero di passaggi effettuati 334 a 330. 50′ Miracolo di Adrian che su un cross di Mario Rui per Mertens colpisce al volo, ma con la mano aperta respinge il tiro. 48′ Si scalda Llorente che potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. 46′ Qualche problema alla schiena per Lozano ma non sembrano esserci particolari ...

CorSport : il Napoli ha speso molto più dei Reds sul mercato - ma questo non assicura la vittoria : Il Corriere dello Sport prepara la sfida di questa sera del Napoli contro il Liverpool con una classifica delle spese fatte dai club che partecipano alla competizione. Il Liverpool è ultimo con solo 1,9 milioni spesi. Napoli invece ottavo con 128 milioni spesi. questo non significa che la formazione azzurra sia più forte di quella di Klopp, ma che i Reds, campioni della passata edizione, avevano probabilmente una squadra già forte e collaudata ...

Under 17 - Napoli inarrestabile vittoria larghissima per gli azzurrini - i dettagli : Vince anche l’Under 17 che completa la giornata di vittorie del settore giovanile del Napoli. Gli azzurrini dopo il successo all’esordio ad Ascoli, oggi hanno demolito 5-0 il Perugia grazie alla doppietta di Umile d i gol di D’Agostino, De Simone e Ambrosino. Si preannuncia una sfida con la Roma, tra le rivali più accreditate. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Il Salisburgo dilaga ...

Il Napoli femminile comincia con una vittoria a Cesena per 2-1 : Inizia bene la stagione del Napoli femminile in Serie B. vittoria fuori casa per 2-1 contro il Cesena, sul campo del Castelvecchio, al termine di una partita combattuta e sudata, vinta grazie alle reti di due delle calciatrici più talentuose del gruppo. Il primo gol è stato segnato al 30esimo dall’estone Tammik capocannoniere della squadra lo scorso anno in serie C e alla prima rete in serie B. Dopo soli due minuti, però, è arrivato il pareggio ...

Juventus - Higuain : “Partita da forti emozioni contro il Napoli - vittoria meritata! : Higuain torna a parlare della gara vinta contro il Napoli L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain è ritornato a parlare della vittoria contro il Napoli a Sky Sport. Ecco alcune dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: “È stata una partita da forti emozioni, eravamo partiti bene, portando la sfida sulla strada che volevamo e segnando tre gol in 60 minuti. Poi è arrivato il calo di energia e mentale e sono arrivati i ...