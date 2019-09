Napoli riprende marcia | si rivedono Roma e Lazio

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 29 settembre 2019) Un gol di Balotelli in serie A dopo quattro anni mette un po' in sofferenza ilche conquista tre punti importanti, con la difesa in emergenza, e si porta al quarto posto di un campionato gia' delineato dalla fuga a punteggio pieno dell'Inter, che domenica prossima regolera' i conti con l'inseguitore Juve. Cerchera' di approfittarne l'arrembante Atalanta che ha ripreso i ritmi forsennati dell'anno scorso. Nelle gare pomeridiane si portano sotto le duene: lafa bottino pieno a Lecce con Dzeko dopo un primo tempo svogliato, latorna al successo largo col Genoa dopo il ko con l'Inter con un primo tempo convincente e un Milinkovic Savic sontuoso. Passo in avanti nelle retrovie dell'Udinese che supera con merito un Bologna poco pratico dopo un inizio promettente.Mertens si porta a un gol dal mito Maradona e trascina ilad un successo sofferto sul Brescia, che ...

