Napoli-Brescia | oltre 45mila gli spettatori al San Paolo

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Napoli-Brescia - Ancelotti : “Bisognava chiudere la partita. Inter-Juventus? Io penso…” : “La sofferenza è normale se non le chiudi queste partite. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi c’era molto caldo ed è stato un sforzo notevole. Diciamo che sono soddisfatto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria sofferta contro il Brescia. “Mertens-Llorente? Llorente è un tipo di giocatore nuovo per caratteristiche, può giocare con tutti anche con Milik e ...

I due volti del Napoli che vince ma nel finale soffre decisamente troppo : 2-1 al Brescia : Due partite in una. La prima è finita al 45esimo 2-0 per il Napoli. La seconda, nella ripresa, è stata vinta dal Brescia per 1-0 (un altro gol è stato annullato, giustamente). Alla fine, la somma è 2-1 per il Napoli. Ma nella ripresa il Brescia ha approfittato del calo degli azzurri e anche del doppio infortunio dei difensori centrali – Manolas e Maksimovic – e ha messo paura al San Paolo finalmente pieno. Occasioni vere per ...

Napoli-Brescia - le pagelle di Forzazzurri : Mertens e Callejon brillano - male Ghoulam : Napoli pagelle Forzazzurri| Il Napoli vince con fatica contro il Brescia e si riscatta dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari. Senza troppi indugi, ecco le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Napoli-Brescia, le pagelle di Forzazzurri Ospina, 6: Non compie nessuna parata degna di nota. Sul gol è incolpevole, Balotelli è molto bravo a colpire di testa. Di Lorenzo, 6: Buona partita dell’ex Empoli, oggi meno ...

Napoli-Brescia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Allan riscossa - Mertens in versione Iginio Massari [FOTO] : Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb – Il Napoli batte 2-1 il Brescia con le reti di Mertens e Manolas, gol di Balotelli ad accorciare le distanze. Grande prestazione di Allan e Mertens, per le Rondinelle ottimi Tonali e Balotelli. Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb Napoli (4-4-2): Ospina 6: nel primo tempo ha talmente poco da fare viene che a De Laurentiis viene una mezza idea di fargli pagare il biglietto, perciò nel ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli accorcia le distanze ma i partenopei - con sofferenza - vincono! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 A breve, le Pagelle del match! 14.32 Il Napoli, con sofferenza, vince 2-1 contro il Brescia e si porta al quarto posto in solitaria: i gol di Mertens e Manolas risultato decisivi, anche se il centro di Balotelli, il primo con le Rondinelle, il secondo di sempre contro i partenopei, ha fatto tremare i partenopei. Dopo un primo tempo dominato, con il gol annullato giustamente a Manolas dal ...

M&M Napoli - Mertens e Manolas stendono il Brescia : Balotelli però conferma i problemi in difesa : Gli azzurri tornano a vincere dopo il ko subito nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, steso il Brescia ma non senza problemi Il Napoli torna a sorridere dopo il ko subito al San Paolo contro il Cagliari, gli azzurri sempre davanti al proprio pubblico superano non senza fatica il Brescia, capace di mettere in difficoltà gli uomini di Ancelotti. Cafaro/LaPresse Ottimo primo tempo per Mertens e compagni, che volano sul doppio ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli accorcia le distanze! Finale infernale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89′ Dominio bresciano in questo Finale. 87′ ZIELINSKI! Joronen tiene la sfera tra le mani dopo la grande giocata di Mertens per il polacco. 85′ Dentro Matri, fuori Donnarumma: ultimo cambio per Corini. 84′ BARAONDA AL SAN PAOLO! Allan lotta ma allarga il gomito a centrocampo: clima infernale al San Paolo. 83′ Continua a spingere il Brescia: confermati i progressi ...

Napoli-Brescia - Balotelli tenerissimo : SuperMario fa il suo ingresso al San Paolo con la piccola Pia [VIDEO] : Mario Balotelli dolcissimo oggi al suo ingresso al San Paolo prima di Napoli-Brescia: in campo con SuperMario la figlia Pia Gesto dolcissimo di Mario Balotelli, oggi al suo ingresso in campo al San Paolo prima della sfida tra Napoli e Bescia. SuperMario ha portato in campo, in braccio, la figlia Pia, che è rimasta in braccio al padre, tra gli applausi del pubblico dello stadio napoletano e le carezze dei compagni di squadra di ...