Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di domenica 29 settembre 2019) Pescara - A poche ore dalla riapertura del complesso sportivo Lea Pescara, chiuso in estate per problemi agli impianti e mancanza di alcune certificazioni, un'associazione di consumatori lamenta su Facebook che a una societàsarebbe stato negato dai gestori l'uso delle piscine per. "Leper molti, ma non per tutti i pescaresi!!! - si legge - Veniamo tempestati da richieste dei genitori di ragazzi di una societàpescarese che vedono ancora rinviare la possibilità di rientrare nella struttura che storicamente li ha ospitati". "Risolveremo il problema la prossima settimana - risponde subito il direttore generale delleNazzareno Di Matteo - Non c'è stato nessun diniego, solo una questione di spazi che la società riteneva non sufficienti. Stiamo rivedendo con i direttori tutto il piano, ma ...

CorriereQ : Naiadi, società sportiva vuole allenarsi - venti4ore : Naiadi, società sportiva vuole allenarsi - AnsaAbruzzo : Naiadi, società sportiva vuole allenarsi -