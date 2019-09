Mondiali | Trentin illude l’Italia | ma vince Mads Pedersen

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Sembrava ormai in mano a Matteola vittoria aidi ciclismo, quella maglia iridata che manca agli azzurri da undici anni. Invece l’urlo di gioia si è strozzato in gola ad un centinaio di metri dall’arrivo, quando il capitano delè stato sorpassato a doppia velocità dalla sorpresa. La corsa dei professionisti che ha chiuso la settimana iridata si è risolta in una gara ad eliminazione in cui molti dei favoriti, dai belgi a Alaphilippe, hanno profondamente deluso. A rompere la corsa è stato un attacco di Mathieu Van der Poel. Il campione olandese ha lanciato la fuga decisiva, ma è poi crollato nell’ultimo giro., subito fuori Gilbert e Valverde La corsa dei professionisti deidi ciclismo è andata in scena su un percorso leggermente accorciato per via del maltempo che ha imperversato per tutta la giornata, con pioggia e freddo. Il meteo ...

repubblica : Ciclismo, Mondiali; Trentin è argento, Pedersen campione del mondo [news aggiornata alle 17:32] - RaiSport : Matteo #Trentin ha conquistato la medaglia d'argento nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo di #Harrogate… - SmorfiaDigitale : LIVE Ciclismo, Mondiali 2019 in DIRETTA: amarezza Trentin, battuto in volata da ... -