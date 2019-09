Mondiali di ciclismo | Pedersen beffa Trentin in volata | l’Italia si deve accontentare

Mondiali ciclismo 2019 - Matteo Trentin è medaglia d’argento. Il campione è Pedersen : Il danese Pedersen ha conquistato la medaglia d'oro nei Mondiali di Ciclismo 2019 che si tengono nello Yorkshire. Splendido secondo posto per Matteo Trentin che conquista l'argento e riporta l'Italia del Ciclismo sul podio del Mondiale per la prima volta dopo undici anni. Terzo lo svizzero Kung.Continua a leggere

Mondiali ciclismo - argento per Trentin : 17.10 Beffa per gli azzurri ai Mondiali di ciclismo in Inghilterra. Matteo Trentin si fa battere in volata dal danese Mads Pedersen sul traguardo di Harrogate. Il ciclista italiano è arrivato con la fuga a tre, ha lanciato la volata ma ha ceduto al ritorno del danese. Al terzo posto lo svizzero Kung. Quarto Gianni Moscon, che faceva parte del gruppo dei quattro in fuga e aveva ceduto solo all'ultimo giro, esaurito il suo lavoro "al servizio" ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Diego Ulissi : “Mi si è rotto il cambio ed ho perso un 1'. Rientrare era impossibile” : L’azzurro Diego Ulissi ai Mondiali di Ciclismo 2019 ha sicuramente vinto l’Oscar per la sfortuna. Un problema meccanico, infatti, lo ha estromesso dalla corsa iridata costringendolo al ritiro dopo aver perso le ruote del primo gruppo. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai, una volta abbandonata la bici. “Ho fatto la normale cambiata dalla moltiplica più grande a quella più piccola, ma mi si è rotto ...

Mondiali ciclismo 2019 – Due angeli osserveranno dal cielo gli azzurri in gara : lo scatto dell’Italia prima della partenza è commovente [FOTO] : La Nazionale italiana di Ciclismo supportata da due angeli speciali durante la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2019 E’ iniziata questa mattina la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2019. I ciclisti stanno affrontando un percorso tosto e durissimo, sotto la pioggia incessante dello Yorkshire. Occhi puntatissimi sugli azzurri di Cassani, che avranno due angeli speciali a proteggerli ed aiutarli dal ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : il percorso di Martigny. Tante salite - torneranno gli scalatori e Vincenzo Nibali : I Mondiali 2020 di Ciclismo si disputeranno a Martigny, sarà la località svizzera a ospitare la rassegna iridata che come da tradizione andrà in scena a fine settembre (nello specifico dal 20 al 27). Pochi giorni fa è stato ufficialmente presentatto il durissimo tracciato, si tratta di un impegnativo percorso riservato agli scalatori: avremo un Campione del Mondo di primissima fascia, un uomo che riesce a spiccare in salita, un nome di lusso che ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Percorso (ridotto) - altimetria e favoriti della prova in linea uomini elite : E’ ufficialmente partita la prova in linea elite uomini dei Mondiali di ciclismo 2019: Percorso, favoriti ed altimetria della gara maschile Il conto alla rovescia è terminato: i campioni di ciclismo sono già in sella alle loro bici per andare a caccia del titolo iridato. E’ iniziata questa mattina la prova in linea elite uomini, che decreterà il nuovo campione del mondo. I corridori avrebbero dovuto percorrere 284 km da Leeds ...

Ciclismo - Mondiali 2020 : date - programma e calendario. Si correrà in Svizzera : I Mondiali 2020 di Ciclismo si svolgeranno ad Aigle-Martigny, in Svizzera. La prossima rassegna iridata andrà in scena dal 20 al 27 settembre 2020, con undici gare nell’arco di otto giorni. Non ci sono sostanziali novità per quanto riguarda le competizioni rispetto all’edizione nello Yorkshire, ma gli organizzatori hanno fatto invece una modica importante al programma. Infatti la manifestazione si aprirà con la cronometro Elite maschile, che si ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Davide Cassani : “Sarà una corsa diversa. Forse all’Italia va ancora meglio” : Davide Cassani accoglie con un certo ottimismo la notizia del cambio di percorso ai Mondiali nello Yorkshire, spiegando ai microfoni della Rai come la situazione possa perfino giovare ai colori italiani. Rimane, comunque, dubbioso sui tempi della comunicazione, anche considerando che si sapeva già dalla sera di ieri che il percorso poi cancellato era allagato. Così il ct dell’Italia: “Già ieri mi ero accorto che alcune strade erano ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso cambia - partenza posticipata per maltempo! Non si affronteranno Buttertubs e Grinton Moor : Non tira una bella aria nello Yorkshire: il maltempo, compagno di una vita della popolazione britannica, obbliga l’organizzazione a rivedere il percorso a pochi minuti dalla partenza. In particolare, si è deciso di eliminare dal percorso le salite di Buttertubs e di Grinton Moor, uscendo dal percorso originario all’altezza di Aysgarth per poi rientrarvi a Leyburn. Un’ulteriore conseguenza di questa situazione è che i giri da ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Italia - è caccia all’impossibile. Azzurri non favoriti - serve l’invenzione : È caccia all’impossibile, una sfida contro i più forti a livello internazionale. Sulla carta il tricolore sembra essere tagliato fuori dal podio, almeno andando a sentire addetti ai lavori e bookmakers, ma le carte in tavola potrebbero cambiare da un momento all’altro. In programma oggi la prova più importante della stagione, la gara in linea del Mondiale di Ciclismo su strada nello Yorkshire. La Nazionale Italiana guidata da Davide ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Trentin capitano di una Nazionale d’assalto : È la domenica più importante dell’anno per il Ciclismo su strada. Si assegna il Mondiale nello Yorkshire per la prova in linea dei professionisti. Una sfida apertissima, pronostico davvero indecifrabile. L’Italia schiera otto corridori al via: una squadra d’assalto quella di Davide Cassani pronta a giocarsi il podio, con Matteo Trentin sicuramente a vestire i gradi di capitano. Andiamo a scoprire tutti gli italiani in ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la grande sfida Alaphilippe-Van der Poel. Ma occhio a Sagan e alla corazzata belga : Ci siamo, finalmente è giunto il momento della corsa più attesa dell’anno: i Campionati Mondiali di Ciclismo su strada 2019 categoria uomini elite. Il circuito dello Yorkshire, come abbiamo visto in questi giorni, ricorda un po’ il percorso di alcune classiche come l’Amstel Gold Race o la Freccia del Brabante. Proprio per questo la sfida più attesa è quella tra il neerlandese Mathieu Van der Poel, già iridato, quest’anno, ...