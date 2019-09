Milano | giù dall' ottavo piano con la figlia | la lettera d' addio | ' Mai pensato al suicidio'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) "Non ho maial": unascritta in forma di memoria difensiva il giorno prima della morte, suscita non pochi interrogativi su un caso, umano prima che giudiziario, amarissimo. La Procura diha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per istigazione al. Di certo, c'è una storia familiare difficile e molto ingarbugliata con coinvolgimento di servizi sociali e comunità, dietro la tragica vicenda della donna di 43 anni che lo scorso lunedì si è lanciataa tromba delle scale di un edificio signorile dicon in braccio ladi due anni. La donna è morta sul colpo dopo essere precipitata. La bambina si è salvata, ma resta ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di. L'inchiesta della magistratura dovrà accertare i fatti e rintracciare eventuali responsabilità....

