Milano | crolla il controsoffitto del cinema Ariosto | due feriti

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2019) Duelievi e tanto spavento, quando domenica sera èta una parte deldi una sala del, nel centro di. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un'automedica per soccorrere i. IL'è un piccolo e storicodella città, situato vicino a Parco Sempione, noto per le proiezioni di film d'autore e documentari. I, che hanno riportato un lieve trauma cranico, sono due anziani, marito e moglie. Il crollo è avvenuto poco prima delle 20.30 mentre in sala veniva proiettato il film 'E poi c'e' Katherine'. "Un rumore come stesse cadendo grandine" "Abbiamo sentito un rumore, come se fuori stesse cadendo grandine - ha raccontato Antonella Citterio, una delle spettatrici presenti in sala -. Poi c'è stato un piccolo boato ed e' venuto giù il soffitto. Siamo scappati tutti, ...

