Milan | Maldini | “Le colpe sono di tutti | forse si paga un po’ l’effetto San Siro”

Milan affondato - Giampaolo : «Non mi arrendo - credo nelle mie idee». Maldini : «Andiamo avanti con lui - ma pensavamo meglio» : «?Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee»: così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan,...

Milan affondato - Giampaolo : «Non mi arrendo - credo nelle mie idee». Maldini : «Andiamo avanti con lui - giusto dargli tempo» : «?Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee»: così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan,...

Milan - Giampaolo a rischio esonero? Maldini fa chiarezza : “ha totale fiducia - anche con Sacchi…” : Il dirigente rossonero ha parlato del futuro di Marco Giampaolo, sottolineando come il Milan abbia attraversato momenti difficili anche con Sacchi La situazione del Milan è tutt’altro che buona, i rossoneri infatti hanno totalizzato sei punti in cinque partite, vincendo solo due delle gare disputate e perdendo le altre tre. Spada/LaPresse Un bottino magrissimo che tuttavia non mette al momento Giampaolo sulla graticola, come ...

Milan - Maldini conferma la fiducia a Giampaolo e ai giocatori : “Abbiamo totale fiducia in Giampaolo e nei giocatori”. Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, parlando a Sky Sport, ribadisce che il tecnico non è in discussione anche se “il derby è stato deludente, per risultato e prestazione, il gioco non è stato all’altezza di quello che vorremmo noi e che vorrebbe anche il mister. Ma dobbiamo essere equilibrati, non dobbiamo farci prendere dalla fretta o ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Milan-Inter - la partita secondo Maldini : “i derby più emozionanti sono stati quelli di Champions” : “E’ sempre una grande emozione, ma devo dire che, grazie a Dio, l’importanza di questo derby non e’ superiore all’importanza di vincere qualcosa nella stagione. In altre citta’ il derby e’ ancora piu’ importante perche’ le due squadre non sono mai arrivate a obiettivi ancora piu’ alti rispetto a una partita singola”. sono le dichiarazioni di Paolo Maldini in vista ...

Lozano è stato vicino al Milan : il retroscena di Paolo Maldini : Interessante retroscena riguardante il calciomercato del Milan proveniente direttamente da Paolo Maldini. In un’intervista al network messicano Tudn, il direttore tecnico rossonero ha ammesso che il club di via Aldo Rossi sarebbe stato molto vicino ad acquistare Lozano nella scorsa sessione di trattative. L’attaccante del Centro America è passato recentemente dal Psv al Napoli, che ha sborsato 42 milioni di euro per comprare il ...

Milan - rientra il caso Paquetà : il brasiliano si sarebbe confrontato anche con Maldini e Massara : Nella giornata di ieri, a Milanello si è parlato molto del duro confronto tra Paquetà e Marco Giampaolo, con il giocatore brasiliano che aveva polemizzato su Instagram nei confronti del suo allenatore. Tuttavia, a distanza di un giorno, il caso Paquetà sembrerebbe già essere rientrato, con le parti in causa che si sono già chiarite in quel di Milanello. Oltre al chiarimento con il tecnico abruzzese, il centrocampista 22enne si sarebbe ...

Calciomercato Milan - Modric potrebbe arrivare nel 2020 : Maldini aveva tentato per James : Sono emerse diverse voci su un possibile trasferimento di Modric durante il mercato estivo. Infatti il neo dirigente Milanista Boban era desideroso di portare il suo amico e connazionale a San Siro. SportMediaset (via Calciomercato.com) ha persino dichiarato ad un certo punto che i rossoneri stavano preparando un'offerta contrattuale per il nazionale croato, con il Real che aveva fissato un prezzo richiesto di 20 milioni di euro. Tuttavia, ...

Calciomercato Milan - Icardi la nuova suggestione : Maldini starebbe pensando allo ‘sgarbo’ del secolo : Clamorosa indiscrezione rilasciata questa mattina da Il Giornale, secondo cui Mauro Icardi potrebbe finire nel mirino del Milan già in questa sessione di Calciomercato. Come è noto, il capitano dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro (per volere della proprietà). Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe far leva sulla volontà di Icardi di restare nella città di Milano. Al momento, si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è ...

Calciomercato Milan News/ Maldini : Prima le cessioni - due terzini... - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Presentati i nuovi acquisti Léo Duarte, Rafael Leao ed Ismael Bennacer.

Milan - Maldini fa il punto sul mercato rossonero : “nessuna novità per Correa - priorità alle cessioni” : Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero. PRESSINPHOTO/LaPresse In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di ...

Milan - presentati Leao e Duarte : indicazioni importanti di Maldini sul mercato rossonero : Oltre a Bennacer, presentati alla stampa anche Rafael Leao e Leo Duarte. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi”, ha dichiarato il giocatore prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito, Leao ha ...

Milan - Boban e Maldini non soddisfatti : si lavora alla cessione di Antonio Donnarumma : I rossoneri hanno già acquistato cinque giocatori questa estate per un totale di 90 milioni di euro: vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Tuttavia ora le attenzioni sembrano essersi rivolte a possibili partenze, con Patrick Cutrone che è già stato ceduto ai Wolves. Secondo un rapporto de 'La Gazzetta dello Sport' di venerdì, Marco Giampaolo ha una sola richiesta per quanto riguarda la lunghezza ...