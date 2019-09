Milan | Giampaolo | “Non ho parlato con la dirigenza Mi prendo responsabilità | convinto

Milan crolla a San Siro : Fiorentina condanna Giampaolo con Ribery e Chiesa : Una super Fiorentina espugna San Siro con un secco 3-1 e aggrava la profonda crisi del Milan di Marco Giampaolo. La squadra rossonera incassa la quarta sconfitta in sei partite, la terza consecutiva, e in classifica sprofonda ad un solo punto dalla zona retrocessione. Per il tecnico abruzzese, conte

Milan affondato - Giampaolo : «Non mi arrendo - credo nelle mie idee». Maldini : «Andiamo avanti con lui - giusto dargli tempo» : «?Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee»: così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan,...

Giampaolo : «Stasera sembrava che il Milan non si fosse mai allenato insieme» : Intervista di Giampaolo a Sky Sport. A Torino la squadra ha giocato una partita ricca di personalità, mi era piaciuta, avevo intravisto sprazzi di cose che voglio la squadra faccia. Oggi la partita è stata giocata male individualmente con poco senso collettivo, poi ci sono giovani forti a livello individuale ma la differenza la fa il senso della squadra. Quando le cose non vanno, bisogna avere la forza di aggrapparsi all’essere squadra. I ...

Fiorentina show - Milan affonda e ora Giampaolo rischia : Sprofondo rossonero. La Fiorentina banchetta 3-1 a San Siro sui resti del Milan, macerie di un club che non riesce proprio a risollevarsi. Quattro sconfitte nelle prime sei per i rossoneri, sedicesimi in classifica e ad appena un punto dalla zona retrocessione: per trovare una partenza cosi' misera bisogna tornare all'anteguerra, stagione 38/39. La ''fiducia'' della dirigenza a Giampaolo (espressa anche nel pre-gara dal ds Massara) rischia di ...

Milan-Fiorentina 1-3 : San Siro contesta squadra e società - Giampaolo è a rischio : La desolazione della Curva Sud, che abbandona lo stadio, la dice tutta sul momento difficile del Milan. I rossoneri perdono anche contro la Fiorentina (1-3) e restano a sei punti in classifica, uno...

LIVE Milan-Fiorentina 1-3 - Serie A in DIRETTA : Ribery e Pulgar affondano Giampaolo. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima LIVE! Pagelle: MILAN: Donnarumma 5; Calabria 5.5, Musacchio 4.5, Romagnoli 5, Theo Hernandez 5; Kessiè 5 (Krunic 5), Bennacer 4.5, Calhanoglu 5; Suso 5.5(Castillejo 5), Piatek 4.5(Duarte 5) , Leao 6. FIORENTINA: Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6.5; Lirola 6, Castrovilli 7.5 (Benassi 6), Badelj 7, Dalbert 6.5; Chiesa 7 ...

Milan-Fiorentina 1-3 - sprofondo rossonero : San Siro contesta Giampaolo e società : La squadra fa passi indietro rispetto alla prova di Torino, decidono un rigore netto di Pulgar, Castrovilli e un grande Ribéry; i rossoneri fanno poco, il tecnico ora rischia

Il Milan crolla : terzo ko di fila - la Fiorentina mette nei guai Giampaolo : Sconfitta pesante per il Milan, che crolla in casa contro la Fiorentina nel posticipo domenicale della sesta giornata. A San Siro finisce 3-1 per la squadra di Montella, che sblocca al 14' con Pulgar (rigore) e raddoppia al 66' grazie a Castrovilli. Donnarumma respinge un rigore a Chiesa (70'), poi Ribery cala il tris al 78'. L'unico squillo rossonero porta la firma di Leao (80'). Milan in 10 dal 55' per il rosso a Musacchio.

Disfatta Milan - la Fiorentina passeggia a San Siro : 1-3. Zona retrocessione - Giampaolo rischia : Sarà dura per Giampaolo conservare la panchina. Il suo Milan è stato sconfitto in casa 3-1 dalla Fiorentina di Chiesa e Ribery e anche Castrovilli. L’attenuante dei rossoneri è che è al decimo del secondo tempo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Musacchio. Si era sullo 0-1. La Fiorentina è andata in vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato da Pulgar. L’azione è stata caratterizzata da una grande giocata di ...

LIVE Milan-Fiorentina - Serie A in DIRETTA : nessuna sorpresa da Giampaolo - titolare Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 A disposizione per le due squadre: Milan: Donnarumma, Duarte, Conti, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Castillejo, Gabbia, Krunic, Paquetà, Borini, Rebic. Fiorentina: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Terzic, Venuti, Benassi, Cristoforo, Zurkowski, Boateng, Ghezzal, Sottil, Vlahovic. 20.15 Ecco le formazioni ufficiali: MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; ...

Probabili formazioni 5^ giornata - Torino-Milan - Belotti-Berenguer : Giampaolo sceglie Leao : Probabili formazioni 5 giornata- Archiviata la 4^ giornata di campionato, tutto pronto per il turno infrasettimanale valido per il 5° turno. Juventus impegnata a Brescia, Inter-Lazio e Napoli-Cagliari. Aprirà le danze la sfida tra Verona e Udinese, con padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Leggi anche: Pagelle e […] L'articolo Probabili formazioni 5^ giornata, Torino-Milan, ...

Milan-Fiorentina - Giampaolo va controcorrente : “a Torino mi sono divertito nel primo tempo - ora basta braccino corto” : L’allenatore del Milan ha espresso il proprio punto di vista sulla condizione della squadra, soffermandosi anche sui problemi offensivi Tre sconfitte nelle prime cinque partite di campionato, non proprio un avvio convincente per il Milan, già staccato dalle posizioni di vertice e da quel quarto posto che rappresenta l’obiettivo stagionale. Marco Alpozzi/LaPresse Marco Giampaolo però non appare troppo preoccupato della ...

Milan - Giampaolo fiducioso : “A Torino mi sono divertito - non c’è un problema attaccanti” : “A Torino abbiamo avuto il torto di non aver chiuso la partita, abbiamo perso alcune coordinate senza fare un buon filtro in difesa”. sono le parole del tecnico del Milan Marco Giampaolo che, presentando in conferenza stampa la gara di domani sera a San Siro contro la Fiorentina, torna anche sulla sconfitta di giovedì a Torino. “Io per buona parte della gara mi sono anche divertito, ho visto la squadra trovare certezze ...

Milan - ecco perché mister Giampaolo non "può" essere esonerato : il retroscena a tinte rossonere : Una volta a Milano uno scroscio di pioggia costò il primo esonero della carriera a Walter Mazzarri. Giovedì sera, invece, sul Milan si è abbattuta la tempesta dei granata guidati dall’allenatore livornese. Nonostante il 2-1 subito dal Torino, però, Marco Giampaolo non corre rischi per la sua panchin