Milan-Fiorentina 1-3 diretta | San Siro contesta squadra e società | standing ovation per

Milan-Fiorentina 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Ah - come gioca Ribery [FOTO] : Milan-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match della domenica valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Milan e Fiorentina, partita imbarazzante per la squadra di Giampaolo, l’allenatore rischia seriamente l’esonero, valutazioni nelle prossime ore da parte della dirigenza. Svolta finalmente la stagione della squadra di Montella, secondo successo consecutivo ed adesso i ...

Il Milan è disastroso - la Fiorentina diverte e si diverte : a San Siro solo fischi per i rossoneri [FOTO] : Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. ...

Il Milan crolla : terzo ko di fila - la Fiorentina mette nei guai Giampaolo : Sconfitta pesante per il Milan, che crolla in casa contro la Fiorentina nel posticipo domenicale della sesta giornata. A San Siro finisce 3-1 per la squadra di Montella, che sblocca al 14' con Pulgar (rigore) e raddoppia al 66' grazie a Castrovilli. Donnarumma respinge un rigore a Chiesa (70'), poi Ribery cala il tris al 78'. L'unico squillo rossonero porta la firma di Leao (80'). Milan in 10 dal 55' per il rosso a Musacchio.

Disfatta Milan - la Fiorentina passeggia a San Siro : 1-3. Zona retrocessione - Giampaolo rischia : Sarà dura per Giampaolo conservare la panchina. Il suo Milan è stato sconfitto in casa 3-1 dalla Fiorentina di Chiesa e Ribery e anche Castrovilli. L’attenuante dei rossoneri è che è al decimo del secondo tempo sono rimasti in dieci per l’espulsione di Musacchio. Si era sullo 0-1. La Fiorentina è andata in vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato da Pulgar. L’azione è stata caratterizzata da una grande giocata di ...

Posticipo Serie A - Milan-Fiorentina 1-3 : 22.40 Colpo della Fiorentina che passa 3-1 in casa del Milan e inguaia Giampaolo. Inizia bene la Fiorentina, che al 14' è in vantaggio: splendido slalom di Ribebery,fermato solo da Donnarumma, sulla respinta Chiesa viene atterrato da Bennacer.E' rigore:trasforma Pulgar. Milan in 10 dal 55' (dopo Var, rosso a Musacchio). Al 66' il raddoppio: tap-in di Castrovilli su cross di Chiesa respinto da Donnarumma.Castrovilli si procura un 2° rigore:ma ...

LIVE Milan-Fiorentina 1-3 - Serie A in DIRETTA : prima rete stagionale di Leao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89′ Esce Ribery ed entra Ghezzal nella Fiorentina. 88′ Giallo anche per Benassi che mette giù Castillejo sulla fascia sinistra. 87′ Giallo per Lirola che viene saltato da Leao e lo mette a terra. 86′ Giallo per Calabria per proteste su una rimessa. 84′ Esce Chiesa per Boateng nella Fiorentina. 82′ Esce Castrovilli per Benassi nella Fiorentina. 81′ ...

Milan-Fiorentina 1-3 diretta : super Ribery - Leao accorcia. San Siro contesta : Costituisce un pessimo ricordo l'ultimo precedente di San Siro tra Milan e Fiorentina per i rossoneri: 0-1 con gol di Chiesa, con i viola che ripartono per Firenze con i 3 punti in tasca; nel...

Milan-Fiorentina - i tifosi rossoneri hanno perso la pazienza : “fuori i coglioni” - dura contestazione nell’intervallo : dura contestazione nell’intervallo di Milan-Fiorentina: con i rossoneri sotto di un gol i tifosi perdono la pazienza Milan-Fiorentina 0-1 dopo 45 minuti di gioco. Recita questo il tabellino del match della domenica sera, valevole per la 6ª giornata di Serie A. Un punteggio che, unito ad un pessimo inizio di stagione dei rossoner, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi, nell’intervallo la contestazione è stata durissima. ...