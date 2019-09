Migranti | Papa garantire a tutti i diritti fondamentali e la dignità

Migranti - l'appello di Papa Francesco : «Siano garantiti i diritti fondamentali» : Città del Vaticano ? Piazza san Pietro è un mosaico di razze. Tra canti africani si celebra la Giornata del Migrante. Il Papa non fa esplicito riferimento allo jus culturae che in...

Migranti - appello del Papa : «Umanità - non indifferenza» Alarm Phone : barca con 56 a bordo soccorsa dai libici : Nell’omelia della messa in San Pietro, Francesco chiede ai fedeli di «sentire compassione per la sofferenza degli ultimi, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie, per manifestare la tenerezza di Dio verso di loro»

Migranti - il Papa ricorda a tutti la giornata del rifugiato : Giuseppe Aloisi Papa Francesco chiama a raccolta i cattolici per la giornata mondiale dei Migranti e dei rifugiati. L'appuntamento è per domenica prossima Il Papa, dopo aver officiato al consueto Angelus domenicale, ho voluto rammentare l'appuntamento centrale della prossima domenica di settembre: una giornata tematica dedicata ai Migranti e ai rifugiati: "Vi invito a partecipare a questa celebrazione per esprimere anche con la ...

Il Papa dice ancora "no" ai respingimenti dei Migranti : Giuseppe Aloisi Papa Francesco è ancora in visita apostolica, ma anche da Mauritius rilancia la sua battaglia per l'accoglienza dei migranti:"Non respingerli ma accoglierli e riconoscerne i diritti" Il Papa è in Africa, ma la musica sull'immigrazione e sui migranti rimane sempre la stessa. Nella sua tappa presso Mauritius, che è la penultima, il vescovo di Roma ha ribadito la sua linea: "...vi incoraggio - ha detto il Santo Padre -, ...

Papa : “Accogliere Migranti e riconoscerne i diritti” : Città del Vaticano, 9 set. (AdnKronos) – di Enzo BonaiutoI migranti non vanno respinti o emarginati, ma vanno accolti riconoscendo quelli che sono i loro diritti. Papa Francesco esalta in tal senso l’esempio delle isole Mauritius, terza tappa dopo Mozambico e Madagascar del suo viaggio apostolico in Africa, ricordando la storia multiculturale e multirazziale del Paese, nel discorso rivolto al presidente Barlen Vyapoory, al ...

Il Papa celebrerà un'altra messa speciale per i Migranti : Giuseppe Aloisi Il Papa celebrerà una funzione religiosa per i migranti il prossimo 29 di settembre. Tutto pronto, poi, per la visita apostolica in Africa Dopo la messa dello scorso 8 luglio, che era stata organizzata in virtù dell'anniversario della visita apostolica del Papa sull'isola di Lampedusa, sarà la volta di una celebrazione, sempre eccezionale per il tema di base, officiata in funzione della Giornata mondiale del migrante ...

Papa Francesco : Migranti - tanti trattati da numeri ma sono persone : Papa Francesco: "migranti, tanti trattati da numeri ma sono persone e si trovano soli e abbandonati e spesso sono trattati come numeri"

Migranti - papa Francesco scrive al Meeting di Cl : “Chi fugge da guerra e povertà è una persona - non un numero” : Persone “sole e abbandonate“, spesso “trattate come numeri di una statistica”. Ma “prima che numeri, sono volti, nomi e storie“. E’ chiaro il riferimento ai Migranti da parte di papa Francesco, che ha inviato un messaggio al Meeting 2019, la kermesse annuale di Comunione e Liberazione la cui 40° edizione prenderà il via domenica 18 agosto da Rimini. “Mai dobbiamo dimenticarlo, specialmente quando ...

Papa Francesco e i Migranti - il cardinale Arinze lo sfida : "Quanti ne potete ospitare? Aiutiamoli a casa loro" : Anche "il Papa Nero" contro la retorica dell'accoglienza celebrata da Papa Francesco. Il cardinale Francis Arinze, nigeriano e già prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in Vaticano, intervistato dall'inglese Catholic Herald ha ammonito la Chiesa e l'Occident

Migranti - il monito di papa Francesco : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario” : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario“. È questo il nuovo monito lanciato da papa Francesco nell’Angelus in piazza San Pietro ricordando che “domani ricorre il 70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, importanti strumenti giuridici internazionali che impongono limiti all’uso della forza e sono volti alla protezione di civili e prigionieri in tempo di guerra”. ...

Lo spot del Papa pro Migranti : "Piante e animali senza confini" : Matteo Orlando Ai cinquemila scout provenienti da ogni parte d’Europa il Papa ha ricordato che sfruttare il Creato "ci darà una lezione terribile" Per Papa Francesco "il creato è fatto per collegarci con Dio e tra di noi, è il social di Dio". È quanto ha insegnato nella tarda mattinata di Sabato, 3 agosto il pontefice argentino in occasione di un discorso all’Unione Internazionale delle Guide e Scouts d'Europa. Dopo averli ...

Migranti - Salvini autorizza lo sbarco dalla Gregoretti : “Strutture Cei e 5 Paesi Ue se ne faranno carico”. In 50 su 116 a Rocca di Papa : Sono sbarcati i 116 Migranti presenti a bordo dalla nave Gregoretti, il pattugliatore della Guardia Costiera ormeggiato nel Porto di Augusta presso pontile Nato della Marina militare, che nei giorni scorsi ha salvato un nutrito gruppo di naufraghi nel Mediterraneo. L’autorizzazione era stata annunciato in diretta su Facebook dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda più ...