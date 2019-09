Migranti, oggi la giornata mondiale

La Chiesa cattolica celebraladel migrante e del rifugiato. Alle 10.30 la Messa di Papa Francesco in piazza San Pietro, e alle 12 l'Angelus. "Non è in gioco solo la causa dei,non è solo di loro che si tratta ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana", ha scritto Francesco. "Occorre incentivare le vie di ingresso regolare" per contrastare i trafficanti di esseri umani, e aiutare "i giovani dei Paesi da cui prende origine l'emigrazione verso il Nord".(Di domenica 29 settembre 2019)