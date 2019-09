Migranti | incendio e rivolta nel campo di Lesbo | muoiono una donna e un bambino | 15 feriti

CPR Ponte Galeria - rivolta dei Migranti e incendio : Roma – Violenta protesta oggi alle 12:30 al CPR, ex CIE, di Ponte Galeria , dove un gruppo di migranti formato da circa 25 cittadini nigeriani, che doveva essere rimpatriato, ha dato fuoco a diversi materassi e alcune suppellettili. Sarebbe stato proprio il rimpatrio il motivo di questa protesta. Dopo aver allertato le forze dell’ordine nel Centro per il Rimpatrio sono prontamente intervenuti agenti di Polizia, Carabinieri e vigili ...

Una donna è morta nell’incendio di un capannone dove vivevano decine di Migranti in provincia di Matera : A Metaponto, in provincia di Matera , una donna è morta nell’incendio di un capannone in cui vivevano decine di migranti , occupati nelle attività agricole della zona. Il capannone fa parte dell’ex complesso industriale Felandina, dove gruppi di migranti vivono in

Matera - incendio in un capannone rifugio per decine di Migranti : morta una donna : Nell'area dell'ex complesso industriale “La Felandina” a Metaponto di Bernalda avevano trovato rifugio decine di migranti ...

Milano - rivolta dei Migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...