Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) “Credo che uno dei modi per dare ordine ai flussi sia quello di formare le persone a monte e comunque di favorire l’immigrazione effettivamente necessaria al mercato del lavoro”. A dirlo non è undi Stato qualunque, bensì l’ex coordinatore dei Servizi segreti Giampiero Massolo, che dal 2016 presiede Fincantieri, gruppo pubblico della cantieristica dove, in mancanza di operai specializzati Made in Italy, si importano dall’estero una buona fetta delle maestranze. “La politica potrebbe ascoltare le imprese che possono dire cosa realmente serve”, è la morale lanciata a ilfattoquotidiano.it dal Forum The European House Ambrosetti di Cernobbio. Che non viene ascoltata se il numero uno degliVincenzo Boccia rileva che “è da tempo che non se ne parla”. Nonostantenavigati come Riccardo Illy ritengano ...

FratellidItaIia : Viktor #Orban ad #Atreju19: 'Nel 2015 prese inizio un'invasione dell'Europa. Già si poteva capire che su 10 migrant… - RaffaeleFitto : Accordo #migranti di #Malta? Un bluff CHI ARRIVA IN ITALIA ARRIVA IN #UE, ma solo chi arriva con #ONG o navi milita… - ilfattovideo : Migranti economici, industriali e manager al governo: “Favorire gli ingressi che servono al mercato del lavoro” -