Migranti | Bassetti invita alla solidarietà | No a ingiustizie ed empietà

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Giorgia Baroncini GualtieroIl presidente della Cei al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: "La Chiesa che è in Italia si sente interpellata dal mondo delle migrazioni" "Con il cuore ricolmo di gioia, la ringraziamo per questa celebrazione che ha unito intorno all'altare uomini e donne di ogni luogo e di ogni razza. Questa piazza vivace e colorata ha raccolto gente di ogni dove, unita nello spirito di lode al Signore, padre di tutta l'umanità. La Chiesa che è in Italia si sente interpellata dal mondo delle migrazioni". Sono le parole del cardinale Gualtiero, presidente della Cei, al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro. "Milioni di uomini e donne, bambini, giovani e anziani ogni anno lasciano la propria terra in cerca di una vita ...

