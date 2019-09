Migranti | a Lampedusa le storie di chi è sbarcato in Italia | il progetto per gli studenti

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciatosi al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Migranti - in 80 approdano a Lampedusa : 9.00 Sono 80 i Migranti giunti a Lampedusa nelle ultime ore con 3 piccole imbarcazioni. Ieri sera ne sono giunte due, ciascuna con 25 persone a bordo, intercettate dalle motovedette della Capitaneria di porto. La terza è giunta all'alba con 30 persone a bordo ed è approdata direttamente sulla spiaggia di Cala Palme. Tutti i Migranti sono stati portati all'hot spot dell'isola, dove al momento sono ospitati oltre 100 persone, numero superiore ...

Migranti - altri mini-sbarchi nella notte : a Lampedusa arrivati in 80 : Riprendono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: nel giro di poche ore sono arrivate prima, nella serata di ieri, due imbarcazioni con 25 Migranti a bordo ciascuna. Poi, all'alba, sono approdate nell'isola altre 30 persone, sempre a bordo di piccoli barchini. L'hotspot di Lampedusa, dunque, ritorna a essere pieno oltre la capienza massima.Continua a leggere

**Migranti : altri 84 trasferimenti da Lampedusa - restano in 76 all'hotspot** : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Proseguono i trasferimenti dei migranti da Lampedusa. Oggi altre 84 persone hanno lasciato l'isola di Lampedusa per raggiungere, in nave, Porto Empedocle (Agrigento). Ieri altri 90 migranti avevano lasciato l'isola. restano così in 76 all'hotspot su una capienza di 95

Hotspot di Lampedusa al collasso. E i Migranti non possono esser trasferiti : Centro di accoglienza di Lampedusa al collasso. Gli arrivi dei migranti negli ultimi giorni sull’isola maggiore delle Pelagie, ha fatto registrare numeri vertiginosi all’interno dell’Hotspot con tutte le preoccupazioni che tali entità comportano. Un periodo critico per l’isola siciliana che assiste continuamente agli arrivi di migranti e, il più delle volte, si trova a dover fronteggiare a situazioni critiche con un centro d’accoglienza non ...

**Migranti : altri 90 lasciano hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) - altri 90 migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone.

Migranti : altre 108 persone arrivate a Lampedusa : Altri 108 Migranti sono arrivati a Lampedusa nella notte a bordo di due diverse carrette del mare: 92 persone erano su un barcone intercettato a poche miglia dall'isola da una motovedetta della Capitaneria di porto mentre altri 16 Migranti, giunti lungo le coste di Lampedusa a bordo di un barchino, sono arrivati direttamente a riva. Migranti, Ocean Viking chiede porto a Italia e Malta. Alarm ...

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa : hotspot verso il collasso : Un barcone con 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall'isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Altri 16 Migranti, a bordo di un barchino, sono giunti direttamente a terra.

Migranti : sindaco Lampedusa - 'accoglienza sì ma con regole certe e rispettando cittadini' : Palermo, 21 set.(AdnKronos) - "Continuiamo a sostenere che non si può negare l'accoglienza a chi ha bisogno di aiuto, ma con altrettanta nettezza dico che l'accoglienza deve avvenire all'interno di regole certe e nel rispetto della popolazione locale. Chiedo dunque al ministro degli Interni di attiv

Nuovi sbarchi a Lampedusa - nella notte 108 i Migranti approdati : Mauro Indelicato Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa: 92 erano a bordo di un peschereccio, in 16 invece approdano su un barchino senza essere fermati. Centro d'accoglienza al collasso, mentre i tunisini protestano contro i rimpatri Non si placano gli sbarchi a Lampedusa: soltanto nella notte appena trascorsa, 108 migranti sono approdati sull’isola, a seguito di due differenti arrivi registrati dalle forze ...