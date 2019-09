Meteo Protezione Civile domani 30 Settembre | persiste l'alta pressione con tanto sole

Meteo Protezione Civile domani 29 Settembre : qualche disturbo al Nord - sole al centro-sud : La giornata di domani sarà contraddistinta ancora da tempo in prevalenza stabile. qualche disturbo solo al Nord e sulla Toscana, con possibilità di precipitazioni sparse e di debole entità. Ecco...

Meteo Protezione Civile domani 28 Settembre : qualche fenomeno al Nord - sole al centro-sud : Nella giornata di domani avremo nuvolosità sparsa con qualche locale precipitazione al Nord , stabilità e ampio sole ggiamento al centro-sud . Le temperature saranno in generale aumento, in...

Meteo Protezione Civile domani - 23 Settembre : insiste il maltempo sull'Italia : Nella giornata di domani la perturbazione atlantica in azione in queste ore su centro-nord e regioni tirreniche insiste rà sulla penisola estendendosi maggiormente sul centro-sud, dove si prevedono...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...