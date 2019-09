Meteo | ancora ESTATE al centro-sud | domenica da mare

Meteo - ancora pioggia sull'Italia : la settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità : Il maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia: dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola....

Meteo - in Francia è ancora estate : nuovi record per il mese di Settembre con +37°C a Nîmes e +35°C ad Avignone [DATI] : Nel sud della Francia sembra ancora piena estate. Molteplici città, infatti, hanno registrato temperature record per il mese di Settembre a causa di un episodio tardivo di grande caldo. Ieri, martedì 17 Settembre, Nîmes, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +36,8°C nel momento più caldo della giornata. La temperatura, rilevata all’aeroporto di Nîmes-Courbessac, non è mai stata raggiunta nella capitale del Gard dall’inizio delle registrazioni ...

Meteo Protezione Civile domani 17 Settembre : ancora tempo stabile : Nella giornata di domani avremo ancora tempo stabile, prima del peggioramento atmosferico atteso per Mercoledì. Ecco il bollettino Meteo elaborato dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo...

Previsioni Meteo : ancora temperature estive in Piemonte - mercoledì primi temporali : “Continua l’azione dell’alta pressione di nord africana sul nostro Paese e garantisce ancora stabilità atmosferica e temperature massime al di sopra della media. Nei prossimi giorni l’alta pressione subirà un lento, ma inesorabile cedimento che porterà i primi temporali nella giornata di mercoledì“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Piemonte. Oggi cielo parzialmente nuvoloso a ridosso delle Alpi per nuvolosità bassa. ...

Meteo : aumentano ancora le temperature - fino a 33°C. Ventilato al sud : L'alta pressione sta premendo sull'acceleratore e proprio tra week-end e inizio della prossima settimana raggiungerà l'apice dell'intensità, prima del probabile definitivo tracollo in questo ultimo...

Meteo : caldo e temperature estive nel weekend - ancora sole su tutta l’Italia : Fiammata africana nel weekend prima dell'arrivo dell'autunno: sabato 14 e domenica 15 settembre torna l'estate su tutta l'Italia con caldo anomalo e temperature da record, che potranno arrivare a toccare i 35 gradi centigradi. Tra le regioni più soleggiate la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno freddo, maltempo e temporali.Continua a leggere

Previsioni Meteo : ultime piogge al Sud e ancora locali forti temporali - rovesci su Sardegna e Nordest [MAPPE] : Va stemperandosi l’azione instabile sulle nostre regioni meridionali e insulari. La bassa pressione che ieri ha portato diffuso maltempo sulla Sicilia, localmente anche sulla Calabria, sulla Sardegna, sul Piemonte e su qualche altra area del Sud, si va ulteriormente allontanando verso l’estremo Sud Ovest del bacino mediterraneo, stazionando questa mattina sulle coste nordorientali dell’Algeria. Le vorticità da essa generate, si ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - ancora temporali al Centro-Nord : criticità gialla su 7 regioni - arancione in Veneto [MAPPE e DETTAGLI] : Un’ampia area depressionaria, proveniente dal nord Europa, associata ad aria fredda in quota, porterà nelle prossime ore un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con piogge e temporali di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora forti piogge - dal pomeriggio rovesci e temporali : Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni, in Piemonte è di nuovo tempo di Allerta. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel pomeriggio la discesa di una seccatura atlantica dalla Germania determinerà instabilità, con nuovi rovesci e temporali sui rilievi. Fenomeni in intensificazione ed estensione dalle prime ore di domani, domenica 8 settembre, con ...

Meteo Settembre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : ancora maltempo e fresco la prossima settimana - da metà mese torna l’anticiclone : Con il mese di Settembre è iniziato anche l’autunno Meteorologico e il maltempo si è fatto sentire subito sull’Italia, con l’estate che sembra già un lontano ricordo. Già da ieri, 5 Settembre, un forte maltempo sta colpendo il Nord. Violenti temporali e piogge intense hanno determinato allagamenti in Piemonte, in Liguria sono caduti 16.000 fulmini e tanta pioggia, in Toscana, una forte grandinata ha interessato Firenze mentre su Isola d’Elba e ...

Meteo Italia : ancora temporali oggi al centro-sud. Peggiora al nord! : Caldo e afa sono ormai un lontano ricordo ed il clima ora si presenta decisamente più gradevole da nord a sud, tutto grazie ad infiltrazioni fresche nord atlantiche che con qualche temporale,...

Previsioni Meteo : ancora piogge al Sud e forte maltempo al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Contesto circolatorio che vede oramai semi-onde secondarie del flusso subpolare prediligere, nei loro affondi, l’area mediterranea. Naturalmente ci saranno delle fasi più stabili e con ampio soleggiamento, configurantesi come fasi inter-frontali o talora inter-cicloniche, ma il trend mediamente instabile proseguirà per diversi giorni ancora sul bacino centrale del Mediterraneo e su diverse regioni italiane, anche con fasi perturbate. La ...

