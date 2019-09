Mertens | rinnovo complicato | tanti club su di lui!

Cormezz : il Napoli ha offerto il rinnovo per due anni a Mertens e Callejon : Continua a tenere banco in casa Napoli la questione dei rinnovi di Mertens e Callejon. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi un rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardo Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di ...

RAI – Rinnovo Mertens - il Napoli ha presentato la sua offerta! : Nel corso della Domenica Sportiva andata in onda sera sera su Rai 2, Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha affrontato l’argomento relativo al Rinnovo di Dries Mertens: “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Il suo contratto con il Napoli, però, scade a Giugno 2020 e, da gennaio, potrebbe anche firmare per un’altra squadra. ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

Il rinnovo di Mertens è complicato - il Napoli vuole ridurgli l’ingaggio : Dries Mertens continua a trascinare il Napoli, sua la firma della vittoria contro la Sampdoria, ma il suo rinnovo resta un mistero. Mentre Ancelotti scherza sul rinnovo e l’attaccante belga risponde ermetico nel post partita, il Mattino spiega la situazione del suo contratto Dal prossimo gennaio, con un contratto in scadenza al 30 giugno, Mertens sarà libero di firmare con qualsiasi altro club per la stagione 2020-2021: salvo che non ...

Repubblica : Ancelotti vuole Mertens e chiede il suo rinnovo : Il Napoli festeggia la vittoria contro al Samp con due gol del solito Mertens, lo stesso che in questa pausa per le nazionali era diventato argomento di discussione per il suo rinnovo mancato. Come scrive oggi Repubblica Il folletto belga ha 32 anni, il contratto in scadenza e si è lasciato alle spalle un’estate non facile dal punto di vista personale, dopo aver assistito al lungo e inutile corteggiamento di Aurelio De Laurentiis a Icardi. Il ...

Mertens : “Importante vincere dopo le Nazionali - chi ha giocato oggi ha fatto bene. Con il Liverpool vediamo chi sarà titolare. Rinnovo? Dipende - vediamo…” : Intervista di Dries Mertens a Sky Sport Calcio Napoli – Dries Mertens, attaccante del Napoli e autore di una doppietta nel match contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: “oggi era importante anche dopo la Nazionale vincere, è difficile tornare anche per noi Nazionali e per chi torna dal Sud America. Il primo tempo un po’ meno, il secondo abbiamo fatto tanto e bene. Scudetto? ...

Mertens : «Rinnovo? Vediamo - dipende» : Il goleador della partita Dries Mertens ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria Che partita. «Oggi era importante vedere come tornavano dopo le nazionali. È sempre difficile e abbiamo dato un segnale soprattuto nel secondo tempo» C’è più consapevolezza dello scudetto? «Dobbiamo crederci sempre e piano piano dobbiamo andare avanti. Adesso dobbiamo fare punti» Martedì chi gioca? «Chi ha giocato oggi ha fatto bene, ma se ...

Repubblica : niente rinnovo per Mertens - potrebbe raggiungere Hamsik : Mertens non ha mai fatto mistero di voler restare a Napoli, così come appare chiaro che invece il club non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto. Nulla di certo ancora, se ne riparlerà al rientro degli impegni con le nazionali, ma secondo la Repubblica il futuro di Mertens non sarà azzurro. Diverse le opzioni per il belga, innanzitutto la Cina, dove il Dalia n lo aveva richiesto già l’anno scorso. Cè’ anche la possibilità ...