Masturbazione femminile | molti la conoscono | pochi e poche ne parlano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019)la(o) ne. Lanon è soltanto un fenomeno fisiologico fondamentale della vita sessuale, ma una piacevole attività dagli importanti benefici dal punto di vista fisico e della salute globale della persona. Inoltre riguarda anche una pratica attorno alla quale ruotano ancora un certo alone di mistero e di malizia, un tabù considerato tale soprattutto dalle esponenti stesse del genere. Esiste, infatti, un profondo divario tra lae quella maschile, che contribuisce a rendere meno positiva per la ragazza questa esperienza. Dellanon si parla, il messaggio è quindi che non esiste o non è lecita, di qui il timore di essere “anormale” o di sentirsi una “ninfomane” se viene praticata. Il modello vigente di donna come oggetto sessuale passivo e remissivo, pronta a ricevere ...

