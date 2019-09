Maria De Filippi furiosa con Bisciglia in tv | lui lamenta irregolarità nella gara

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia accusa : "Gara irregolare". Maria De Filippi lo gela : scintille a Mediaset : Scontro tra pezzi da novanta ad Amici Celebrities. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre, infatti, è andata in scena la lite tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, componente della squadra Bianca guidata da Giordana Angi. Bisciglia infatti si è lamentato più volte per presunte irr

Amici Celebrities - Maria De Filippi silura il polemico Bisciglia : «Se accusi la produzione - io difendo le persone che lavorano qui. Filippo litighiamo eh!» : Amici Celebrities Scintille nella seconda puntata di Amici Celebrities; indispettita da alcuni commenti infelici di Filippo Bisciglia, Maria De Filippi non ha infatti esitato a scagliarsi contro il conduttore di Temptation Island, rimproverandolo pubblicamente per le sue esternazioni. Visibilmente imbarazzato e in difficoltà, il concorrente ha cercato poi di ’sedare gli animi’, anche se Maria ha continuato a sostenere irritata la sua ...

Uomini e donne - cicogna in arrivo. Chi è la coppia di Maria De Filippi che aspetta un bambino : "Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico e io amiamo già alla follia il nostro bambino (o la nostra bimba)". cicogna in arrivo a Uomini e donne di Maria De Filippi. A dare l'annuncio sul suo profilo Instagram Clarissa Marchese che ha postato anche una foto nella quale mostra un accenn

Maria De Filippi/ Milly Carlucci l'ha accusata di plagio? - Amici Celebrities - : Maria De Filippi, Amici Celebrities: Mlly Carlucci l'ha accusata di plagio per via dei ballerini professionisti e vip sul palco? Ecco le novità

Amici Celebrieties : la guerra di Milly Carlucci contro Maria De Filippi - ecco chi vincerà delle due : Premessa: nulla di quello che andrete a leggere da qui in poi vi sembrerà razionale. Eppure è accaduto e, come ogni fatto di cronaca, dobbiamo renderne conto, a maggior ragione se coinvolge le due lady di ferro del piccolo schermo: Milly Carlucci e Maria De Filippi. Ieri si è consumata infatti una s

Milly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei smentisce - ma Mediaset conferma : ecco il documento : Milly Carlucci, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha smentito la notizia - anticipata dal sito Dagospia - riguardante la diffida a Mediaset per Amici Celebrities di Maria De Filippi.Blogo è in grado di svelare che Mediaset, però, conferma di aver ricevuto dal legale di Milly Carlucci una diffida. Nel documento in questione, la Carlucci, in accordo con gli altri autori di Ballando con le stelle, sosterebbe che Amici Celebrities ...

