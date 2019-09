Manovra | Gualtieri | «No tagli | non toccheremo Quota 100 Iva | ipotesi ritocchi»

Manovra - Gualtieri : “Patto degli onesti? Anche per le banche : ridurre commissioni bancomat. Iva? Diverse ipotesi - ma effetto sarà riduzione” : Una Manovra da “30 miliardi di euro” che consenta “una piccola espansione“, con un deficit che sarà “una saggia via di mezzo” tra il 2,4% dichiarato lo scorso anno e il 2,04% effettivamente concesso dall’Ue. Con il nodo più spinoso che rimane ancora quello dell’Iva: “Esistono varie ipotesi allo studio che in ogni caso, soprattutto attraverso l’effetto di incentivi ai pagamenti elettronici, ...

Manovra - Gualtieri : «No tagli a scuola e sanità - non toccheremo Quota 100» : Il ministro dell'Economia: «Non è serio cambiare la situazione continuamente. Quota 100 è una misura che va a esaurimento e non la aboliremo»

Manovra - Q100 e rdc sono confermati - Gualtieri : 'Fondamentali per rilanciare occupazione' : Il meccanismo della Quota 100 e il reddito di cittadinanza sono stati confermati per tutto il triennio. È quanto emerso dall'incontro tenutosi ieri fra il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le tre sigle confederali per discutere i temi fondamentali che dovranno essere ripresi con la nuova Legge di Stabilità 2020. "L'orizzonte del Governo triennale è fondamentale per rilanciare la crescita e l'occupazione", ha spiegato il ...

Manovra - verso l'intesa sul deficit. Gualtieri : «Non sarà restrittiva» : HELSINKI La strada per la riforma del patto di stabilità è tutta in salita. E davvero non si sa al momento se mai sarà percorsa nei prossimi tempi. Tuttavia, pur con parecchio...

Gualtieri : “L'Ue pronta a favorire investimenti green. Il debito scenderà - ma niente Manovra restrittiva” : Parte in salita il dibattito sulla riforma del Patto di Stabilità: assenti i big. Il ministro: «Sarà un percorso lungo e complicato»

