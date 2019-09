Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 29 settembre 2019) Al ministero dell’Economia le riunioni sono in corso e la linea diretta con Bruxelles resta aperta in vista del consiglio dei ministri che domani dal tardo pomeriggio dovrà esaminare la Nota di aggiornamento al Def. Le variabili sono ormai risicate. Ma l’obiettivo politico è cruciale: evitare in via preventiva il rischio di scontro con la Ue

fisco24_info : Manovra, dove e come il Governo cercherà di recuperare 31-33 miliardi: Al ministero dell’Economia le riunioni sono… - LeoDeSanc : @giuslit La famosa manovra espansiva dove si espandono all'infinito le tasse #noeuro #noue - Icios007 : Manovra, Pd: giù tasse e soldi a famiglie. Renzi: carte credito, meno commissioni -