Manovra | domani aggiornamento Def nel Cdm | Gualtieri | Sarà da 30 mld | giù cuneo

(Di domenica 29 settembre 2019) Nellafinanziaria ciuna "revisione della spesa" ma senza "tagli a scuola, sanità, università". Lo assicura il ministro dell'Economia Robertoche aggiunge: "Il deficit si collocherà in una saggia via di mezzo tra 2% e 2,4%, non aboliremo Quota 100"

