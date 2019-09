Manolas | “Non siamo cattivi sotto porta Creiamo tanto ma segniamo poco”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia ha parlato Kostas: “Quando non segni il terzo gol e prendi gol del 2-1 dopo la partita diventa dura. Abbiamo sofferto. Anche con il Cagliari c’era stato gioco però abbiamo perso. L’imnte era vincere. Negli ultimi trenta minuti nonstati tranquilli. Io lo sono perché la squadra è forte. Il problema è che nondieci occasioni ma non. Lavoriamo sulle palle inattive e diamo sempre il massimo. Contento di aver fatto gol”. Nel secondo tempo il difensore greco è stato costretto ad uscire per un lieve affaticamento muscolare. L'articolo: “Nonmapoco” ilNapolista.

