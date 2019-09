Manolas a Kiss Kiss | “Dobbiamo sfruttare meglio le palle gol | sono contento per il gol ma

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 29 settembre 2019) A RadioNapoli è intervenuto il difensore Kostasal termine della partita Napoli – Brescia: “Quando non fai il terzo gol e prendi il gol del 2-1 dopo diventa una partita insidiosa, abbiamo sofferto. Carattere? Con il Cagliari abbiamo fatto un buon gioco ma poi abbiamo perso. L’importante é vincere, anche se negli ultimi trenta minuti siamo calati. Il Napoli non deve soffrire ne in casa ne fuori.inattive? In certi frangenti non siamo cattivi sotto porta. Ogni partita facciamo diecigol sotto porta ma non riusciamo a segnare facilmente.del gol ma dobbiamo essere più tranquilli” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Tweet di ADL per caricare la squadra Brescia, la lista dei convocati di Corini per il Napoli UFFICIALE – Napoli, i convocati per il Brescia: out Tonelli, lo squalificato ...

