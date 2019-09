Mangia il budino a mensa | bimbo finisce in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Luca Sablone I genitori avevano correttamente segnalato che il piccolo seguiva una dieta speciale: il padre sporge querela per lesioni personali colpose Tragedia sfiorata a Pescara, dove undi tre anni è stato ricoverato urgentemente per 4 giorni indopo avertonelladella scuola. Questa è la versione dei fatti fornita dal padre, che ora ha deciso di sporgere querela ai carabinieri forestali di Pescara per lesioni personali colpose. Potrebbe essersi infatti verificata una gravissima disattenzione che sarebbe potuta risultare fatale: i genitori avevano correttamente segnalato l'allergia del proprio figlio, con relativo avviso che stava seguendo una dieta speciale. La vicenda Lo scorso 23 settembre un uomo di Chieti si è recato alla scuola dell'infanzia Colle Pineta per riprendere il piccolo, ritrovato in un angolo con le lacrime agli occhi. ...

