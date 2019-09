Made in Italy | 600mila visitatori al Villaggio Coldiretti a Bologna

Dazi - Coldiretti : “Il rischio si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Usa” : Il rischio dei Dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Stati Uniti che, con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019, sono il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat presentata al Villaggio contadino di Bologna in occasione della visita del leader della Lega Matteo Salvini. Un ...

Volley - Europei 2019. Serbia-Slovenia : la finale “Made in Italy” per il trono continentale : L’Italia non c’è ma la c’è tanta Superlega nella finale che assegna il titolo continentale a Parigi questo pomeriggio alle 17.30. Serbia e Sloivenia non si sono mai affrontate a questi livelli anche se entrambe nella loro breve vita (solo nel 2001 la Jugoslavia, già da dieci anni senza la Slovenia, vinceva l’Europeo) hanno già disputato una finale a testa del torneo continentale con la differenza che la Serbia è salita ...

Conte : contrastare reati agroalimentari e rafforzare Made in Italy : Conte:"Possiamo lavorare ancora di più nella lotta contro i reati agroalimentari e rafforzare il made in Italy"

Falso parmigiano sorpassa il vero : da parmesan a grana pompeana - ecco la minaccia al Made in Italy : La produzione di falsi parmigiano Reggiano e grana Padano nel mondo ha superato quella degli originali, con il diffondersi di imitazioni in tutti i continenti che toglie spazi di mercato ai simboli...

Maserati al 100% Made in Italy. Ecco il piano per i nuovi modelli elettrici e ibridi : Maserati sfida Porsche e Audi e conferma il piano per l’elettrificazione . La casa del Tridente infatti ha annunciato che i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia

Coldiretti : record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti : E’ record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresenta il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero extracomunitario a pochi giorni dalla ufficializzazione della sentenza WTO prevista per il 30 settembre che potrebbe autorizzare dazi Usa nei confronti dei Paesi ...

Made in Italy : quanto gli attori somigliano agli stilisti? : Raoul Bova nei panni di...Giorgio ArmaniStefania Rocca nei panni di...KriziaEnrico Lo Verso nei panni di...Ottavio MissoniClaudia Pandolfi nei panni di...Rosita MissoniNicoletta Romanoff nei panni di...Raffaella CurielAchille Marciano nei panni di...Gianni VersaceCaterina Carpio nei panni di...Miuccia PradaSilvio Cavallo nei panni di...Gianfranco FerréStefano Fregni nei panni di...Elio FiorucciGaetano Bruno nei panni di...Walter AlbiniQualcuno ...

Made in Italy : il materasso per l'amore sarà prodotto negli Usa (2) : (AdnKronos) - "Già nel 2010, avevo presentato la mia invenzione del materasso per l'amore. E nel corso degli anni successivi ho fatto ben 18 (diciotto) tentativi contattando gli industriali italiani per produrre in Italia e commercializzare nel mondo il, materasso per l'amore - spiega Tonelli - Ma t

Made in Italy : il materasso per l'amore sarà prodotto negli Usa : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Nelle scorse settimane ho firmato un accordo industriale e commerciale che prevede l'esclusiva mondiale con una prestigiosa e famosa Corporation americana nello Stato americano della Pennsilvanyia presso la citta' di Pittsburgh. L'accordo industriale e commerciale pre

L’avatar digitale è Made in Italy : È un Billy Berlusconi (figlio di Paolo) in stile informale molto Silicon Valley a presentare a Milano la sua startup Igoodi, azienda tutta italiana che al momento dà lavoro a 16 persone ed è costata quattro anni di ricerca e sviluppo. Igoodi è un’app attraverso cui è possibile creare il proprio avatar personale, una versione 3D digitale di se stessi realizzata prendendo a prestito anche tecnologie del mondo del cinema e dei videogiochi, oltre a ...

Dazi - Coldiretti : allarme per la scure di Trump sul Made in Italy : “Non solo guerra con la Cina, è allarme per i risultati dell’arbitrato del Wto sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, dall’alimentare alla moda“: a denunciarlo è la Coldiretti nel sottolineare che con il via libera atteso nei prossimi giorni il Governo americano potrà pubblicare sul Federal Register la ...

Camicie di canvas, minigonne di jeans e spolverini di ciniglia. Benvenuti nella Milano degli anni Settanta, turbata dalle rivolte studentesche e alimentata dall'estro creativo dei neofiti della moda, gli stilisti che muovono i primi passi verso una nuova rappresentazione dello stile, più moderna, più colorata.

Kimap - l’app Made in Italy che aiuta i disabili a spostarsi : segnala i percorsi più semplici e gli ostacoli architettonici : Le persone con disabilità motoria hanno un nuovo strumento tecnologico utile per agevolare la loro mobilità e autonomia. Si tratta di Kimap, il primo navigatore intelligente che informa gratuitamente e in tempo reale i disabili in carrozzina sull’accessibilità delle strade, marciapiedi ed edifici. L’innovativa applicazione è stata creata e sviluppata da una start up italiana, la Kinoa di Firenze. Kimap è disponibile a costo zero, ed è ...

Moda green - il Made in Italy sostenibile fatto di eco-tessuti e scarti agricoli vale 30 milioni di euro : “È una filiera tutta da costruire, ma di cui abbiamo il know-how, considerata la vicinanza tra le donne e la tradizione tessile, nella storia e ancora oggi”. Pina Terenzi è la presidente nazionale di Donne in Campo-Cia, associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura che ha lanciato il marchio registrato Agritessuti. Un brand per creare una filiera del tessile Made in Italy 100% ecosostenibile, con tessuti naturali e ...