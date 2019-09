L’uomo del giorno | Andriy Shevchenko | l’amore per il golf | i retroscena della carriera

Yara Gambirasio - anche la Corte europea dei diritti delL’uomo respinge il ricorso di Bossetti. I legali : “La via maestra resta la revisione” : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali di Massimo Bossetti contro la sentenza di ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. La notizia è stata data durante Quarto Grado su Rete4. L’avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, era ospite in studio: “Ovviamente una sentenza positiva della Corte europea dei diritti dell’uomo sarebbe stata la più grande soddisfazione per noi avvocati che ...

L’uomo del giorno - Claudio Borghi : il “Picasso del calcio” che ammaliò Berlusconi : Piedi fatati, ma carattere difficile. Quante volte abbiamo sentito questo binomio. E’ il caso anche di Claudio Borghi. Il fantasista argentino fece innamorare di lui due persone nello stesso istante. Si giocava la finale di Coppa intercontinentale tra Juventus e Argentinos Juniors e l’avvocato Gianni Agnelli e Silvio Berlusconi rimasero affascinati da quel calciatore, capace di incantare persino Platini, che lo definì “Il ...

L’uomo del giorno – Francesco Totti : una vita in giallorosso - ma la storia poteva essere diversa… : L‘uomo del giorno’ di oggi di CalcioWeb non ha bisogno di molte presentazioni. Il suo nome è Francesco Totti, non so se vi dice qualcosa. L’ottavo Re di Roma compie 43 anni ma forse, chissà, avrebbe preferito festeggiare il suo compleanno facendo ancora parte della squadra che sempre ha amato e onorato. Non è così, però. Proprio qualche mese fa, infatti, l’ex calciatore ha lasciato il ruolo di dirigente dopo i ...

Tim - Fulvio Conti lascia la presidenza “con effetto immediato”. Entro il 21 ottobre il successore delL’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

L’uomo del giorno – Michael Ballack - “l’eterno secondo”… : CalcioWeb dedica quest’oggi la consueta rubrica ‘L’uomo del giorno’ all’ex centrocampista tedesco Michael Ballack, che compie 43 anni.. Definito da tanti uno dei calciatori tedeschi più importanti della sua generazione, ha cucito addosso – però – anche l’appellativo di ‘eterno secondo’, per via dei numerosissimi secondi posti ottenuti con le sue squadre di club e con la ...

Lorena Bianchetti e L’uomo del destino : ‘Ci ha fatto anticipare il matrimonio e dopo 3 giorni mio padre è morto’ : Lorena Bianchetti il 9 settembre del 2015 ha sposato il compagno Bernardo De Luca. Dalla loro unione è nata quest’anno, il 5 marzo, una bimba Estelle. Quattro anni fa ad accompagnarla all’altare fu il padre della conduttrice di A sua immagine che però venne improvvisamente tre giorni dopo la cerimonia. Oggi a Storie Italiane ha raccontato un aneddoto che a posteriori legge come un messaggio, non una coincidenza, sulle sue ...

L’uomo del giorno - Josef Bican : il più grande marcatore di tutti i tempi - show in allenamento e leggende : Peccato che la Scarpa d’Oro venne istituita solo nel 1967. E sì, davvero un peccato perché Josef Bican si era già ritirato da oltre dieci anni, altrimenti avremmo avuto un plurivincitore del trofeo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse argentino ne ha vinte 6, quello portoghese 4, Bican ne avrebbe vinte 5 e per di più consecutive. Era un bomber di razza, i suoi numeri sono impressionanti: 1468 reti contando anche le ...

Diritti inviolabili delL’uomo e dei bambini : elenco e definizione. Quali sono? : Diritti inviolabili dell’uomo e dei bambini: elenco e definizione. Quali sono? Vi sono Diritti che vanno oltre la mera previsione legislativa, in quanto insiti nella natura stessa dell’uomo come essere libero. Si tratta dei cosiddetti Diritti inviolabili, che costituiscono patrimonio non soltanto dell’uomo adulto, ma anche di tutti i giovani e dei bambini (prescindendo dunque dal compimento della maggiore età). ...

L’uomo del giorno - Marco Tardelli : i retroscena sugli inizi e quell’urlo rimasto nella storia… : Quest’oggi, la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è dedicata a Marco Tardelli, storico calciatore soprattutto della Juventus e della Nazionale e campione del Mondo nel 1982. L’ex centrocampista compie 65 anni. Destro di piede, osservando il suo idolo Gigi Riva (sinistro) diventa ambidestro. Cresce calcisticamente nel San Martino ma viene scartato ai provini da Bologna, Fiorentina e Milan a causa ...

Top e flop : Llorente L’uomo del match. Una doppietta e un rigore procurato : Top e flop della 4a giornata del campionato di Serie A Top Dzeko (Roma) 90 minuti di sofferenza, dove è prezioso anche in fase difensiva, realizza al minuto 93 il goal partita. Un goal importante per la classifica ed il morale della squadra giallorossa. Llorente (Napoli) l’uomo del match. Una doppietta, un rigore procurato in una settimana in cui è stato decisivo anche e soprattutto in Champions. Berardi (Sassuolo) il suo assist di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Paolo Rossi - l’eroe del Mondiale 1982 : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata emozionante per gli appassionati del mondo del calcio, torna alla mente una giornata storica, è il compleanno infatti di Paolo Rossi. E’ stato uno dei calciatori più importanti, un attaccante eccezionale e che ha dato grosse soddisfazioni con i club italiani e con la maglia della Nazionale italiana. Soprannominato Pablito trascinò l’Italia alla ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Ronaldo - il ‘fenomeno’ (quello vero) : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e per il mondo del calcio, è il compleanno di Ronaldo, l’ex calciatore dell’Inter. Attualmente un dirigente ma è stato uno degli attaccanti più forti in circolazione, non a casa veniva chiamato il ‘Fenomeno’, era dotato di una qualità fuori dal comune, velocità e controllo di palla ...