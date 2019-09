LIVE Serbia-Slovenia 3-1 | Finale Europei 2019 in DIRETTA | Atanasijevic e compagni sono

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.38 Il primo set dellaaveva illuso tutti. I ragazzi di Giulianistati perfetti e hanno messo in grande difficoltà lache ha reagito con veemenza. Dal secondo parzialestati nettamente superiori. In nessuno dei restanti tre set laè sembrata essere in grado mettere in crisi la squadra di Kovac. Laha vinto meritata glidi volley. 25-20 ACEEEEEEEEEE PETRIIIIIIC,CAMPIONE D’EUROPA!!!! 24-20 Petric non sbaglia in diagonale quattro match point. 23-20 Ancora un errore della. Sbaglia ancora. 23-19 Niente lasbaglia in attacco. 23-18 Muro di Panjek a Kovacevic. Nuovo scambio di opinioni tra i giocatori e Kovac chiama il time out. 23-17 Sbagliain diagonale. Momenti di tensione trae Cebulj ...

zazoomblog : LIVE Serbia-Slovenia 2-1 Finale Europei 2019 in DIRETTA: Atanasijevic e compagni in vantaggio 18-13 - #Serbia-Slov… - zazoomnews : LIVE Serbia-Slovenia Finale Europei 2019 in DIRETTA: inizia la partita - #Serbia-Slovenia #Finale #Europei - infoitsport : LIVE VOLLEY - Francia-Serbia 25-23, 23-25, 25-21, 25-17, 6-15 semifinale Europei 2019 (DIRETTA) -