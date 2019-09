LIVE Serbia-Slovenia 2-1 | Finale Europei 2019 in DIRETTA | Atanasijevic e compagni in

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-15 PETRIC IMPRESSIONANTE A MURO! 23-15 SUPER PODRASCANIN A MURO! 22-15 Lunghissima la pipe di Urnaut, ormai il match è segnato. 21-15 Perfettoin diagonale! 20-15 Attacco in diagonale di Cebulj che trova le mani del muro e palla out. 20-14 Il nastro si prende gioco del servizio di Urnaut. Time out per Giuliani. 19-14 Ancora un primo tempo di Kozamernik. 19-13 Kovacevic piazza al centro del campo, la difesa slovena troppo distratta. 18-13 Primo tempo di Kozamernik! 18-12 Pipe di Petric!!!!! Lavola via. 17-12 Troppi errori a servizio della. Pajnek lunghissimo. 16-12 Punto di Urnaut che sembra l’unico in grado di mettere in difficoltà la difesa serba in questa fase. 16-11 Non si passa più. Stern attacca ma Kovacevic muro benissimo. L’impressione è che il match stia sfuggendo dalle mani della ...

