LIVE Serbia-Slovenia 2-1 | Finale Europei 2019 in DIRETTA | Atanasijevic e compagni in

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-11 Ancora primo tempo di Pajnek in grande spolvero. 12-10 Pipe fantastica di Kovacevic. 11-10 Lunghissimo il servizio di. 11-9 Brutto errore di Vincic che attacca in diagonale, la palla termina out di molto. 10-9 Grande difesa da fondo campo di Urnaut e Cebulj chiude con una diagonale stretta. 10-8 Sfortunato Podrascanin che mura l’attacco ma la palla tocca il nastro e termina out. 10-7 Il challenge mostra che Gasparini ha pestato la linea dei tre metri. 9-8 Ladifende per tre volte, alla fine Gasparini colpisce Lisinac e la palla termina out. 9-7 Frustata di Lisinac al servizio: ace! 8-7 Errore al servizio di Urnaut. 7-7 Il servizio di Urnaut mette in crisi la difesa serba. 7-6 Urnaut in diagonale. 7-5 LISINAAAC! Bolide in primo tempo. 6-5 Urnaut torna a mettere a segno un punto in diagonale. 6-4 Grave ...

