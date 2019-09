LIVE Serbia-Slovenia 0-1 | Finale Europei 2019 in DIRETTA | i ragazzi di Giuliani vincono

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-25 GASPARINIIIIIIIIII!!! PALLONETTO MORBIDISSIMO CHE CONSEGNA IL PRIMO SET ALLA! 19-24 Kovacevic annulla il primo set point. 18-24 Difesa impenetrabile, poi è pensa Cebulj a chiudere il punto. 18-23 Preciso ancora Gasparini con un attacco alto sulle mani del muro. 18-22 Primo tempo da manuale per Podrascanin. 17-22 Ace di Kozamernik. In realtà è più un errore di Petric. Time out per Kovac. 17-21 Urnaut vola altissimo per attaccare sulle mani del muro. 17-20 ACEEEE Atanasijevic!!!! Che bolide! 16-20 Petric gioca con le mani del muro. 15-20 Kozamernik attacca tra le mani del muro. 15-19 Viene chiamato fallo a Kovacic, scattano le proteste. La chiamata arbitrale sembra effettivamente troppo fiscale. 14-19 Difesa incredibile di Kozamernik, poi ci pensa Gasparini a mettere una diagonale all’incrocio delle righe. 14-18 ...

infoitsport : LIVE VOLLEY - Francia-Serbia 25-23, 23-25, 25-21, 25-17, 6-15 semifinale Europei 2019 (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Francia-Serbia 1-2 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: i padroni di casa in vantaggio 12-8 nel quarto s… - zazoomnews : LIVE Francia-Serbia 2-2 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: il tie-break deciderà la seconda finalista -… -