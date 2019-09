LIVE Sassari-Pesaro 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | si comincia al PalaSerradimigni! La

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.59 Suona l’inno in Sardegna! 17.58 Pronta la presentazione delle squadre. 17.56 Le squadre sono in campo: esposta la Supercoppa Italiana per i 5000 tifosi sardi. 17.54 Il posticipo di serata vedrà protagoniste Trieste e Varese in un match potenzialmente decisivo per i posti playoff. 17.52 Stanno giocando l’Armani Olimpia Milano contro la Germani Brescia, sul 31 pari all’intervallo lungo, e Virtus Roma contro Brindisi, sul 10-25 per l’Happy Casa. 17.50 Viceversa, Federico Perego non potrà contare su uno dei migliori interpreti della squadra marchigiana: Paul Eboua non ci sarà per problemi fisici. 17.48ha messo a segno un colpo sensazionale, che si chiama Curtis Jerrels, dall’Olimpia Milano e già MVP in Supercoppa: sarà decisivo anche stasera? 17.46 La stagione scorsa,ha trionfato in ...

viverepesaro : LIVE Dinamo Sassari - VL Pesaro, segui la gara con noi! - OA_Sport : LIVE Sassari-Pesaro, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Sassari-Pesaro Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Sassari-Pesaro #Serie #basket -