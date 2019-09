Live Rieti-Paganese Serie C | Erra in cerca di conferme | Mariani vuole i tre punti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Dopo il successo interno contro il Rende, ladel tecnico Alessandrofa visita aldi mister Albertonel match valido per la settima giornata diC Girone C. Gli azzurrostellati hanno ben figurato fino ad ora: 8in sei gare, terzo miglior attacco del torneo e un gruppo che pratica un calcio decisamente diverso da quello messo in atto nella passata stagione. Il trainer di Coperchia tuttavia non è ancora soddisfatto del gioco dei suoi, talvolta oggetto di qualche disattenzione di troppo, specie nel reparto difensivo....

UsCatanzaroNET : Catanzaro-Rieti: la diretta scritta [LIVE] - Cefalunews : DIRETTA STREAMING - Catanzaro vs Rieti - LIVE - #calcionewsweb -