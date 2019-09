LIVE Napoli-Brescia | Serie A in DIRETTA | al San Paolo arriva Balotelli Partenopei per il

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del palinsesto della sesta giornata diA–La sconfitta delcontro il Cagliari–La buona prova delnon basta: Madama passa al Rigamonti Salve a tutti e benvenuti allatestuale della sesta giornata diA 2019/20 tra. Il lunch match di giornata si gioca allo Stadio San, dove Dries Mertens rincorre i 115 gol di Diego Armando Maradona. In Campania, fa il suo ritorno in campo, Mario, che probabilmente partirà dalla panchina dopo i 90 minuti contro la Juventus. Ivogliono riscattarsi dopo la sconfitta per 0-1 contro il Cagliari: si tratta della seconda giornata di fila in casa dopo i lavori di ristrutturazione che avevano impedito aldi giocare ad inizio campionato. La troupe di Ancelotti vuole tornare alla vittoria per rincorrere ...

matteosalvinimi : Il mio intervento di stamattina dagli amici di @RadioCRC_Napoli ?? ?? LIVE ?? - sscnapoli : ?? Una sfida attesa da 8 anni! ?? Napoli vs Brescia ?? domenica 29 settembre h 12.30 ?? Live e in esclusiva su… - rtl1025 : ???? In diretta dal lungomare #Caracciolo di Napoli c'è @Mahmood_Music ?! ?? Segui il live in radiovisione su RTL 102… -