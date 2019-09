LIVE Napoli-Brescia 2-0 | Serie A in DIRETTA | Tonali accorcia le distanze ma il VAR

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62′ MERTENS!!! ILLUSIONE DELLA DOPPIETTA! Destro sull’esterno della rete sul primo palo. 60′ ALLAN! TIRO ALTO! Ma Joronen è uscito a vuoto ben due volte sui cross dalle fasce. 59′ ALTRA CHANCE! Sabelli disegna per Donnarumma: stacco di testa che poteva diventare buono per una deviazione. 58′ BISOLI! Grande stacco di testa per la sponda a Balotelli: nessuno ci arriva. 57′ Intervento di Zielinski su Sabelli: nessuna sanzione per il polacco. 55′ Occasione su punizione per il: pallone lungo per lo stacco di testa di Maksimovic. 53′ Ilnon riesce a ripartire: ottimo ingresso in campo del. 52′ GOL ANNULLATO! DELIZIOSO GOL ANNULLATO! Decisione giusta. 51′ Che botta del classe 2000 dopo una palla riconquistata da Sabelli: ma il VAR è in azione perché ...

sscnapoli : ?? Una sfida attesa da 8 anni! ?? Napoli vs Brescia ?? domenica 29 settembre h 12.30 ?? Live e in esclusiva su… - matteosalvinimi : Il mio intervento di stamattina dagli amici di @RadioCRC_Napoli ?? ?? LIVE ?? - rtl1025 : ???? In diretta dal lungomare #Caracciolo di Napoli c'è @Mahmood_Music ?! ?? Segui il live in radiovisione su RTL 102… -