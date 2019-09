LIVE Napoli-Brescia 2-0 | Serie A in DIRETTA | si riparte al San Paolo!

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49′ BALOTELLI! Punizione invitante sul secondo palo: Ospina risponde presente. 47′ Il VAR conferma la valutazione di Manganiello: non è rigore. 46′ SUBITO A TERRA LLORENTE IN AREA! VAR in azione di nuovo! Chancellor ha atterrato lo spagnolo. 46′ Siin Campania! Nessun cambio delle due squadre. INIZIO SECONDO TEMPO 13.24 Ilconclude la prima frazione in vantaggio sul 2-0 contro il: Mertens e Manolas permettono ai partenopei di andare al riposo con un risultato rassicurante. Dopo aver dominato per lunghi tratti ed essersi visto annullato il gol al greco, i partenopei possono stare tranquilli considerando le difficoltà odierne del. FINE PRIMO TEMPO 50′ Cross da corner, tutti a vuoto come Martella e Manolas raddoppia. Termina qui la prima frazione. 49′ MANOLAS! 2-0 DEL ...

