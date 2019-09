LIVE Milan-Fiorentina 1-3 | Serie A in DIRETTA | prima rete stagionale di Leao

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89′ Esce Ribery ed entra Ghezzal nella. 88′ Giallo anche per Benassi che mette giù Castillejo sulla fascia sinistra. 87′ Giallo per Lirola che viene saltato dae lo mette a terra. 86′ Giallo per Calabria per proteste su una rimessa. 84′ Esce Chiesa per Boateng nella. 82′ Esce Castrovilli per Benassi nella. 81′ Gooooooooool,oooooo, gran gol diche salta Milenkovic e Pezzella mettendo insul secondo palo, 1-3. 80′ Fuori Suso e dentro Castillejo per il. 78′ Gooooooooooool, Riberyyyyyyy, Chiesa salta due uomini e mette in mezzo per Ribery che con una finta si libera di Duarte e mette in, 3-0. 76′ Ribery prova il tiro dal limite dell’area, palla che finisce fuori dopo una deviazione. 74′ Continua il ...

