LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA ELEONORA GIORGI DI BRONZO NELLA 50 KM! Doppietta

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA 50 KM FEMMINILE CRONACA 50 KM MASCHILE LE PAGELLE DEGLI AZZURRI IL MEDAGLIERE DEI: L’ITALIA SI SBLOCCA COLDI3.05: Con la prima medaglia azzurra della spedizione di Doha si chiude qui la lungadi oggi. Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento a questa sera per ladella terza giornata di gare al Mondiale in Qatar 3.04: Quarto posto per l’ucraina Sobchuk, calata tanto nel finale dopo essere stata ad un soffio dal3.00: E’OOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAACHIUDE AL TERZO POSTO!!! 2.59: Adesso sorride! Due bandiere per lei per unsoffertissimo 2.57:ha ancora problemi di stomaco prima del traguardo. Quanta sofferenza 2.56: Doippietta cinesegara femminile: secondo posto per Li Maocuo a ...

zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia: Giorgi sempre più terza dopo la crisi. Nel maschile Suzuki… - zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia: Giorgi perde contatto dalle prime. Nel maschile si ritira… - MattiaGiovi : RT @atleticaitalia: #atletica l'azzurro Claudio Stecchi con 5,75 si qualifica per la #FINALE del salto con l'asta ai Mondiali di #Doha2019!… -